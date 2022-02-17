Сліду не залишилося від колишньої краси: розповідаємо про невдалу пластику зірок

Багато знаменитостей звертаються до пластичної хірургії, щоб підправити зовнішність та продовжити молодість. Але дуже часто щось іде не так...

Зовнішність Рене Зеллвегер зазнала змін / Фото: Getty Images, открытые источники

Днями з'явилася порція одкровень від актриси Віри Алентової і моделі Лінди Євангелісти про те, як пластика зіпсувала їм життя. Зважаючи на інтерес наших читачів до теми, розповідаємо про інших зірок, чию красу зіпсували втручання хірургів та застосування бьюті-маніпуляцій.

Невдала пластика зірок

Рене Зеллвегер

Декілька років тому поява Рене Зеллвегер на світському заході після періоду паузи справило ефект бомби, адже зірка фільму "Щоденник Бріджіт Джонс" змінилася до невпізнанності!

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Рене Зеллвегер до пластики / Фото: открытые источники

Новий розріз очей, форма губ та натягнута шкіра – такою була нова зовнішність Рене Зеллвегер. Але актриса заперечує будь-які втручання. Якщо вірити відгукам шанувальників зірки, вони дуже розчаровані таким перетворенням зірки.

Рене Зеллвегер після пластики / Фото: Getty Images

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Тетяна Догілєва

Відома російська актриса Тетяна Догілєва не приховує, що після 40 років робила підтяжку обличчя. Але ефект, який вона отримала, не відповідав її очікуванням. Була дуже важка реабілітація, друзі та шанувальники перестали її впізнавати. Пізніше вона зізнавалася, що тепер нізащо не зважилася б на операцію, знаючи про наслідки. Наразі обличчя актриси знову зазнало вікових змін.

Тетяна Догільова до і згодом після пластики / відкриті джерела в Мережі

Кортні Кокс

Зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс кілька років тому також стала жертвою невдалих бьюті-маніпуляцій. Відомо, що спочатку вона використала філери та ботокс. Але потім зважилася на пластичну операцію і пошкодувала.

Кортні Кокс до пластики / Фото: https://www.1zoom.ru/

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Вона стала практично невпізнанною, через що стала отримувати відмови у роботі. Пізніше в інтерв'ю вона говорила, що здобула важливий життєвий урок і більше не хоче заважати процесам старіння.

Кортні Кокс після пластики / Фото: Getty Images

Лєра Кудрявцева

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева не приховує, що робить уколи ботоксу, але про що вона точно шкодує, то це про збільшення грудей. 15 років у неї стояли імпланти, але у 2019 році її екстрено доставили до лікарні, бо один із імплантів розірвався.

Лєра Кудрявцева родила пластику грудей / Фото: kp.ru

При цьому імплант розірвався дуже давно і силікон мігрував тканинами. Зірка ТБ пережила 4-годинну операцію і тепер рада, що знову має природний розмір грудей. Нині Кудрявцева закликає всіх цінувати свою натуральну красу.

Телеведуча без імплантів / Фото: instagram.com/leratv

Демі Мур

Голлівудська актриса Демі Мур не раз лягала під ніж у юності: вона робила ринопластику, збільшувала груди, що їй у підсумку принесло багато крутих ролей.

Демі Мур до пластики / Фото: https://www.1zoom.ru/

Але 2021-го вона отримала істотну порцію критики після того, як з'явилася на показі нової колекції бренду Fendi. Тоді один голос експерти говорили, що Демі Мур зробила підтяжку обличчя, пропрацювала вилиці і прибрала брилі , через що особа набула незвичайного вигляду. Сама артистка заперечувала втручання. І через час маніпуляції, якщо вони й були, стали справді не такі помітні.

Демі Мур післе пластики / Фото: Getty Images

Донателла Версаче

Сестра Джанні Версаче та голова Будинку моди Versace після його смерті – знаменита Донателла – одна з тих, кому захоплення пластичними операціями не пішло на користь. В юності жінка мала багато комплексів, яких взялася активно позбуватися, ставши відомою. Складно сказати, скільки всього було операцій, але з фото видно, що багато. З відомих – виправлення форми носа, кругова підтяжка обличчя, збільшення губ та грудей . Пізніше в одному з інтерв'ю вона зізнавалася, що їй знадобилося багато часу, щоб усвідомити, що справжня краса людини всередині.

Донателла Версаче до та після пластики / скріншот

Маша Малиновська

Відома російська телеведуча та світська левиця Маша Малиновська у 2000-х також повелася на моду того часу. Вона зробила груди, збільшила губи, міняла вилиці. Новий результат залишилася незадоволена своєю зовнішністю. Через роки знаменита блондинка переробила груди, тому що в попередніх операціях виявилося багато недоліків, зменшила губи та підкоригувала вилиці.

Маша Малиновська до та після пластики / скріншот

Міккі Рурк

Голлівудський актор Міккі Рурк у юні роки був справжнім красенем.

Мікі Рурк до пластики/скриншот

Але потім множинні шрами та наслідки травм через бокс зробили його прихильником пластичних операцій. І він по-справжньому пристрастився до них. У результаті з роками Міккі Рурк став сам на себе не схожий: від колишніх рис обличчя не залишилося сліду.

Міккі Рурк після пластики / Фото: Getty Images

Тетяна Васильєва

Зірка російського кіно Тетяна Васильєва не приховує, що вдавалася до послуг пластичних хірургів. Ще у 90-ті вона видалила мішки під очима , а через 10 років ледь не померла на операційному столі, задумавши зробити кругову підтяжку обличчя. Справа в тому, що до операції вона прийняла аспірин, а це заборонено перед подібними маніпуляціями, оскільки він розріджує кров. У результаті актриса через кровотечу мало не померла.

Тетяна Васильєва до та після пластики / скріншот

Лара Флінн Бойл

Ви точно пам'ятаєте яскраву брюнетку з Твін Пікс, але пластичні операції змінили Лару Флінн Бойл до невпізнання.

Лара Флінн Бойл / Фото: открытые источники

Її рішення у 32 роки пустило кар'єру під укіс, а все через поганий пластичний хірург. Була зроблена підтяжка обличчя, блефаропластика та нескінченні філери – зараз у 51-річній жінці важко дізнатися зірку культового серіалу.

Лара Флінн Бойл / Фото: Getty Images

Юлія Волкова

Якщо прислухатися до думки шанувальників, не пішли б'юті-процедури на користь колишній "татушці" Юлії Волковій. Було збільшення губ і грудей, філери. Але зірка навряд чи прислухатиметься до думки інших: головне, що вона собі подобається.

Юлія Волкова до та після пластики / скріншот

Мелані Гріффіт

З роками змінилася зовнішність та зірки 80-90-х Мелані Гріффіт. Колись вона була однією з найпопулярніших зірок Голлівуду.

Мелані Гріффіт / Фото: открытые источники

Але пластика не в останню чергу позначилася на її кар'єрі. Знаменитість тепер регулярно стає героїнею добірок про невдалу пластику.

Мелагні Гріффіт після пластики / Фото: Getty Images

Ніколь Кідман

Не раз у своїх інтерв'ю популярна акторка Ніколь Кідман говорила, що ніколи не наважиться на пластику, але після 40 років її шанувальники почали помічати зміни.

Ніколь Кідман до пластики / Фото: https://www.1zoom.ru/

Актриса точно підправляла форму губ і колола ботокс, через що фанати помітили, що у зірки змінилася міміка. Тому багато хто тепер називає Ніколь Кідман "порцеляновою лялькою".

Ніколь Кідман після пластики / Фото: Getty Images

Тара Рід

Зірка 90-х Тара Рід завжди був об'єктом уваги папараці.

Тара Рід / Фото: https://www.1zoom.ru/

Але ще до 40 років вона вирішила підтримувати красу за допомогою уколів та пластики, через це вона тепер мало схожа на себе і зараз рідко з'являється в кіно та на червоних доріжках.

Тара Рід після пластики/скриншот

Дженіс Дікінсон

Ви могли не знати, хто це, але точно бачили її обличчя у статтях про зірок із невдалою пластикою. Насправді акторка Дженіс Дікінсон раніше була не просто красивою, але ще й успішною жінкою. Будучи з неблагополучної сім'ї, вона згодом стала музою найвідоміших дизайнерів і цілих 37 разів з'являлася на обкладинці Vogue. Серед її кавалерів у різний час були: Сільвестр Сталлоне, Мік Джаггер, Джек Ніколсон, Роман Поланскі та інші. Але вона дуже рано наважилася продовжувати молодість та відвідувати пластичних хірургів. Від колишньої краси Дікінсон не залишилося і сліду.

Дженіс Дікінсон до та після пластики / скріншот

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