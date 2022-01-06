Христина Асмус та Гарік Харламов ніжно привітали доньку з днем народження

Гарік Харламов та Христина Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina

Христина Асмус, яка нещодавно епатувала публіку фото без штанів, підготувала зворушливе вітання дочці Анастасії.

Актриса розмістила пост, в якому подякувала доньці за те, що батьки багато чого вчаться в неї. Привітання Асмус доповнила милими фотографіями з дочкою з особистого архіву.

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Тобі вже вісім років. Ти така доросла і така маленька! Мене розпирає гордість бути твоєю мамою. Ти така крута! У тобі стільки світла, – звернулася до доньки актриса.

Батько дівчинки Гарік Харламов також написав у своєму Instagram-акаунті побажання для дочки.

З днем народження, моє найбільше кохання у всесвіті! Вісім років в обід. Усі слова – особисто, подарунки – особисто, а тут просто вітання від тата. Повторюся за всіма батьками дочок – ти в мене найкраща дівчинка у світі! – привітав Настю Харламов.

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Нині Асмус разом з донькою в Дубаї. Там акторка підготувала святкову вечірку для Насті. Як відомо, Гарік Харламов залишився в Росії і, мабуть, вітатиме дівчинку вже після повернення додому.

Колишнє подружжя Асмус та Харламов намагаються зберігати дружні стосунки після розлучення і разом виховують доньку. Наприклад, минулого року день народження Насті в Москві розлучені батьки провели разом.

Нагадаємо, раніше Христина Асмус поскаржилася в Мережі на свою низьку зарплату в театрі.