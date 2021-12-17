Христина Асмус поскаржилася на свою низьку зарплату у театрі

Російській актрисі дорікнули стосовно того, що для неї гроші в пріоритеті. У відповідь вона зізналася, скільки насправді отримує у театрі

Російська актриса Христина Асмус назвала суму зарплати у театрі / Фото: instagram.com/asmuskristina

Христина Асмус опублікувала новий пост, у якому розповіла, що з нетерпінням чекає на закінчення цього року. Бажання артистки пов'язане зі складнощами щодо здоров'я, адже вона разом із дочкою за останні місяці кілька разів потрапляла до лікарні.

Спочатку з дитиною та її кишковою інфекцією лежала, потім я одна з грипом та жорсткою лихоманкою, потім знову з донькою, але вже інша історія. Плюс ускладнення у мене почалися. Стільки "швидких" ми у житті не викликали, – написала Асмус.

Христина Асмус поскаржилася на ослаблення імунітету / Фото: instagram.com/asmuskristina

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Шанувальники припустили, що проблеми зі здоров'ям виникли у актриси від роботи на знос та відсутності відпочинку:

Коли живеш як на біговій доріжці, то організм стає слабшим.

У вас просто накопичилася втома, ритм дуже інтенсивний. Це час для переоцінки. Одужуйте!

Христино, просто бережіть себе! Усіх грошей не заробити, а в тебе донька росте.

Крім побажань про одужання деякі користувачі заявили, що Асмус просто хоче "заробити всі гроші світу". Тож не дивно, що її імунітет дав збій.

На рахунок грошей у пріоритеті особливо кумедно з огляду на основне місце роботи – театр із зарплатою 21 700 рублів на місяць, – відповіла актриса на засуджуючий коментар.

Скріншот: Instagram

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