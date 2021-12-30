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Христина Асмус без штанів звела з розуму прихильників: "Привертає увагу, як може"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
30 грудня, 10:35
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Російська акторка частенько викликає фурор в Мережі відвертими кадрами. Натомість хейтери не проходять повз і "атакують" артистку в коментарях
Христина Асмус шокувала фоловерів пікантним знімком.
Христина Асмус шокувала фоловерів пікантним знімком. / Фото: instagram.com/asmuskristina

Христина Асмус здобула популярність після ролі скромної та сором'язливої Варі у серіалі "Інтерни". Однак згодом акторка вирішила поміняти образ милої дівчинки, чим і збентежила прихильників. Справжній резонанс вона викликала, коли знялася у відвертій постільній сцені для фільму "Текст".

Нещодавно Асмус натякнула, що її серце не вільне. Однак вона продовжує публікувати пікантні кадри. Згадайте лише її танці у міні-шортах та гімнастичний трюк у лосинах.

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Але це ще некінець. Днями Христина опублікувала в Instagram чергове провокаційне фото. У кадрі вона з'явилась лише у шовковій сорочці від піжами та хутряних капцях. При цьому акторка засвітила свої стегна.

Христина Асмус у Дубаї.
Христина Асмус у Дубаї. / Фото: instagram.com/asmuskristina

У пості зірка поділилась з фоловерами тим, що вона летить відпочивати у Дубаї.

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Я не відпочивала 2 роки. Поїздка стала настільки несподіваною, що коли я їхала з донькою до аеропорту, я навіть не мала заброньованого готелю. У мене емоційна акліматизація до слова "вихідний", – написала Христина.

Та все ж фоловерів вразив більше не текст артистки, а її ракурс на фото. Одні оцінили її фігуру, а інші – засудили за таку публікацію:

  • Працівниця яка. Коли медаль вже вручать? А фото страшне цього разу, дуже невдале.
  • Ну, покажи вже всьому світу, інтригантка.
  • Так спокусливо скрутилася. Це не приставання, а гумор....хоча...
  • Привертаєш увагу, як можеш.
Фото: скріншот instagram/asmuskristina

Нагадаємо, раніше Христина Асмус поскаржилася у Мережі на свою низьку зарплату у театрі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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