Христина Асмус без штанів звела з розуму прихильників: "Привертає увагу, як може"

Російська акторка частенько викликає фурор в Мережі відвертими кадрами. Натомість хейтери не проходять повз і "атакують" артистку в коментарях

Христина Асмус шокувала фоловерів пікантним знімком. / Фото: instagram.com/asmuskristina

Христина Асмус здобула популярність після ролі скромної та сором'язливої Варі у серіалі "Інтерни". Однак згодом акторка вирішила поміняти образ милої дівчинки, чим і збентежила прихильників. Справжній резонанс вона викликала, коли знялася у відвертій постільній сцені для фільму "Текст".

Нещодавно Асмус натякнула, що її серце не вільне. Однак вона продовжує публікувати пікантні кадри. Згадайте лише її танці у міні-шортах та гімнастичний трюк у лосинах.

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Але це ще некінець. Днями Христина опублікувала в Instagram чергове провокаційне фото. У кадрі вона з'явилась лише у шовковій сорочці від піжами та хутряних капцях. При цьому акторка засвітила свої стегна.

Христина Асмус у Дубаї. / Фото: instagram.com/asmuskristina

У пості зірка поділилась з фоловерами тим, що вона летить відпочивати у Дубаї.

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Я не відпочивала 2 роки. Поїздка стала настільки несподіваною, що коли я їхала з донькою до аеропорту, я навіть не мала заброньованого готелю. У мене емоційна акліматизація до слова "вихідний", – написала Христина.

Та все ж фоловерів вразив більше не текст артистки, а її ракурс на фото. Одні оцінили її фігуру, а інші – засудили за таку публікацію:

Працівниця яка. Коли медаль вже вручать? А фото страшне цього разу, дуже невдале.

Ну, покажи вже всьому світу, інтригантка.

Так спокусливо скрутилася. Це не приставання, а гумор....хоча...

Привертаєш увагу, як можеш.

Фото: скріншот instagram/asmuskristina

Нагадаємо, раніше Христина Асмус поскаржилася у Мережі на свою низьку зарплату у театрі.