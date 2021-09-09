Христина Асмус розговорилася про новий роман: Я перебуваю в абсолютному коханні

Христина Асмус розповіла про нові стосунки / Фото: instagram.com/asmuskristina

Акторка Христина Асмус, яка разом з Гаріком Харламовим відвели дочку в школу першого вересня, проговорилася шанувальникам про свої нинішні стосунки. Особистість бойфренда зірка, звичайно ж, не розкрила, хоча їй приписували роман з Олексієм Учителем. Але знаменитість розповіла, яку підтримку отримує від коханого в непростий період життя.

В Instastastories днями Христина повідомила, що знімається одночасно у двох проєктах – обидва круті та вимагають сил.

Дякую вам всім за підтримку, за сотні повідомлень і адекватну реакцію на мою відвертість. Але що для мене зараз важливо – я знаходжусь просто в абсолютному коханні! Крім потужної турботи від дочки і коханої людини, мені – вже не знаю за що – послані два крутих проєкти. Зараз вони йдуть в паралель, – сказала Христина.

Російська актриса Христина Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina

Нагадаємо, що минулого літа Крістіна Асмус заявила про розлучення з російським шоуменом Гаріком Харламовим. Експодружжя були разом протягом восьми років і, згідно з чутками, саме акторка виступила ініціаторкою розриву.

На початку цього літа Христина проговорилася про новий роман і незабаром заявила, що вже не один рік перебуває у стосунках. Тоді ж знаменитість і спростувала приписувані їй романи з Олексієм Учителем, Іваном Твердовським та іншими її колегами.

Більше деталей про розрив Гаріка Харламова і Христини Асмус дізнайтеся в ролику:

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