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Асмус розчулила кадрами підрослої дочки від Харламова: Копія тата (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
26 серпня, 11:16
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Останні дні літа зіркова мама проводить зі своєю донькою, яка готується піти до другого класу. Христина Асмус не часто показує фото свого чада
Крістіна Асмус показала свою підрослу 7-річну доньку від Гаріка Харламова
Крістіна Асмус показала свою підрослу 7-річну доньку від Гаріка Харламова / Фото: instagram.com/asmuskristina

Акторка Христина Асмус, яка раніше в мінісукні вразила "довгими" ногами, показала шанувальникам серію фотографій зі своєю 7-річною донькою, Настею Харламовою. Дівчинка потішно позувала на пляжі, ймовірно, Шрі-Ланки, куди вона приїхала з мамою на зйомки цього літа.

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Фотографіями Крістіна Асмус поділилася в Instagram.

Через тиждень в школу, – написала акторка.

Настя Харламова
Настя Харламова / Фото: instagram.com/asmuskristina

Деякі шанувальники Христини Асмус зізналися, що Настя більше схожа на тата.

Дочка Крістіни Асмус і Гаріка Харламова, Настя
Дочка Крістіни Асмус і Гаріка Харламова, Настя / Фото: instagram.com/asmuskristina

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Хтось навіть назвав дівчинку "гримучою сумішшю двох талановитих батьків".

  • "Красуня донька"
  • "Дуже гарна дитина. Це звичайно "гримуча суміш" двох шалено талановитих батьків. Вона ще себе покаже!"
  • "Гарна. Схожа на маленького Гаріка"
  • "Христина, ти не ображайся, але дочка – копія тата. З кожним роком вона більше на тата стає схожа"

Нагадаємо, що Христина Асмус заявила про розлучення з російським шоуменом Гаріком Харламовим минулого року. Експодружжя були разом протягом восьми років.

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Більше деталей про стосунки Гаріка Харламова і Христини Асмус дізнайтеся в ролику:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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