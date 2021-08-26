Асмус розчулила кадрами підрослої дочки від Харламова: Копія тата (фото)

Акторка Христина Асмус, яка раніше в мінісукні вразила "довгими" ногами, показала шанувальникам серію фотографій зі своєю 7-річною донькою, Настею Харламовою. Дівчинка потішно позувала на пляжі, ймовірно, Шрі-Ланки, куди вона приїхала з мамою на зйомки цього літа.
Фотографіями Крістіна Асмус поділилася в Instagram.
Через тиждень в школу, – написала акторка.
Деякі шанувальники Христини Асмус зізналися, що Настя більше схожа на тата.
Хтось навіть назвав дівчинку "гримучою сумішшю двох талановитих батьків".
- "Красуня донька"
- "Дуже гарна дитина. Це звичайно "гримуча суміш" двох шалено талановитих батьків. Вона ще себе покаже!"
- "Гарна. Схожа на маленького Гаріка"
- "Христина, ти не ображайся, але дочка – копія тата. З кожним роком вона більше на тата стає схожа"
Нагадаємо, що Христина Асмус заявила про розлучення з російським шоуменом Гаріком Харламовим минулого року. Експодружжя були разом протягом восьми років.
Більше деталей про стосунки Гаріка Харламова і Христини Асмус дізнайтеся в ролику:
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