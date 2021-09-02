Христина Асмус і Гарік Харламов разом відвели дочку до школи (фото)

Зіркові батьки возз'єдналися в честь 1-го вересня, щоб відвести дочку до другого класу. Навіть після розлучення Христина і Гарік підтримують дружні стосунки

Гарік Харламов і Христина Асмус з їхньою донькою Настею / Фото: instagram.com/asmuskristina, https://www.instagram.com/garik_bircha/?hl=ru

Акторка Христина Асмус, яка нещодавно розчулила кадрами підрослої дочки, вирушила разом з нею до школи. Знаменитість одягнула блакитний костюм і взула білі туфлі на підборах, позуючи з Настею на красивій алеї. Судячи з усього, фото зробив Гарік Харламов, який і у себе в соцмережі поділився спільним кадром з дочкою.

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В Instastories Христина Асмус опублікувала веселе відео з Настею, яка в авто імітувала розмову з Siri.

Сірі, який сьогодні день? Перше вересня, – сказала дочка Асмус, після чого начебто виплюнула воду.

Гарік Харламов у своєму Instagram-акаунті теж поділився "радістю" від Дня знань.

Ну все, приїхали... Доброго ранку ... 1 вересня. Анастасія Ігорівна йде в другий клас. Настя теж "обожнює" ранні підйоми, як і тато, тому свято трохи в тумані. Вітаю всіх школярів зі святом! Вчіться добре, діти! По фото здається, наче Настя вчиться в лісі, – написав Харламов.

Нагадаємо, що Христина Асмус заявила про розлучення з російським шоуменом Гаріком Харламовим торік. Експодружжя були разом протягом восьми років.

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Більше деталей про відносини Гаріка Харламова і Христини Асмус дізнайтеся в ролику:

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