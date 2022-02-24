"Кров наших дітей буде на ваших руках" – Оля Полякова звернулася до всіх "думаючих" росіян

Оля Полякова звернулася до росіян, білорусів та українців / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Сьогодні, 24 лютого, Путін розпочав війну проти України. На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, атаки на Донбасі. Але у Росії більшість людей сліпо продовжують вірити, що українці стріляють самі по собі. І лише до деяких громадян починає доходити, що щось не так...

Раніше відомий російський журналіст Юрій Дудь публічно підтримав Україну, але, на жаль, його слова не виправлять ситуацію і той жах, в якому ми зараз живемо. Не мовчать весь цей час і наші знаменитості: Оля Полякова записала відеозвернення до українців та росіян з хльосткими словами.

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Співачка нагадала співгромадянам, що раніше ВВП уже казав, що йому не потрібна Україна, але, як завжди, збрехав. Мало того, у військових діях задіяно Білорусь, що вже означає повномасштабну агресію. Цинічні аргументи та виправдання більше не мають сенсу.

Я прошу вас, не мовчіть, інакше кров ваших чоловіків, військових, і кров наших громадян, наших дітей буде на вашій раді. Я також хочу звернутися до білорусів: не мовчіть! Не беріть участі в ігри у "війнушку" божевільного маніяка. Я прошу всіх росіян, білорусів: зупиніть війну!

— звернулася Оля Полякова до всіх, хто причетний.

Нагадаємо, що Світлана Лобода не стала мовчати про напад Росії на Україну. Співачка, яка гастролює в Росії, опублікувала у себе в Instagram пост.

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В свою чергу, Алан Бадоєв закликав росіян не писати, як їм соромно, а виходити на вулиці.