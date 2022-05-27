Ксенія Мішина засудила майстриню манікюру, що відмовилася обслуговувати російськомовних клієнтів

Ксенія Мішина розкритикувала львівську майстриню манікюру через те, що та відмовилася обслуговувати російськомовних клієнтів

Зараз Ксенія Мішина перебуває у Європі зі своїм сином Платоном. Акторка активно веде Instagram-блог і також дає інтерв'ю. Наприклад, нещодавно Мішина розповіла, що відновила спілкування зі своїм ексбойфрендом Олександром Еллертом.

Крім цього артистка висловлює свої думки з приводу війни, стосунків і життя в цілому. В Instagram-сторіз Ксенія опублікувала досить провокаційний пост із обуреннями та порушила мовне питання в Україні.

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Мішина опублікувала пост майстра манікюру зі Львова, яка відмовляється обслуговувати російськомовних українців. Це образило актрису, оскільки вона в основному спілкується саме російською.

Якщо ти російськомовний українець – то ти тепер не українець? Я відчуваю злість та обурення до людей, які розділяють нас у такий час. Якщо у тебе за спиною половина життя російською – це не означає, що ти не гідний елементарної послуги. Абсолютна тупість та неповага до людей, зокрема й тих, які захищають, люблять та воюють за Україну, маючи російськомовне минуле, – обурюється актриса.

Скріншот: Instagram

Схоже, що цей пост викликав обурення з боку підписників Ксенії, які, ймовірно, почали писати їй у особисті повідомлення, реагуючи на слова, які вона сказана вище.

Сьогодні вранці Мішина написала: "Після вчорашніх довгих діалогів та суперечок у директі почуваюся не дуже, енергії зовсім немає. Але все одно – доброго ранку, Україно".

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Скріншот: Instagram

Зазначимо, що Ксенія Мішина народилася та виросла у Криму. Пізніше переїхала до Києва, де вступила до Київського національного університету ім. Карпенка-Карого.

До речі, нещодавно Ксенія Мішина попрощалася з крейсером "Москва" та Кримом.