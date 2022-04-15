Ксенія Мішина попрощалась із крейсером "Москва" та Кримом: Мій дім став чудовиськом

Все своє дитинство Ксенія бачила російський воєнний корабль, прогулюючись вздовж берегів Севастополя

Ксенія Мішина вважає, що разом з крейсером "Москва" піде епоха брехні. / Фото: instagram.com/misha.k.ua, Колаж: Сьогодні

У Instagram українська акторка присвятила цілий пост знищеному крейсеру "Москва", а також своїй рідній домівці, якої, за її словами, більше немає – Севастополю.

Ксенія Мішина поринула у спогади. Зірка згадала 1996 рік, коли вона – семирічна дівчинка з мамою прогулюючись на Приморському бульварі, спостерігала за великим кораблем і "жахливо пишалась своїм містом".

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Також Мішина пригадала, як у віці 10 років вона з татом йшла на парад на честь дня Перемоги.

Я йду, дивлюся на крейсер "Москва" і мені здається, що нічого страшного вже не станеться, адже така жахлива трагедія – війна – неможлива. Ми вже перемогли, – ділиться акторка.

Загадала артистка і свої 20 років. Коли вона їхала в поїзді з Києва додому після першої сесії в університеті. Мішина згадала, як проїжджаючи вздовж поцяткованих бухтами берегів Севастополя, спостерігала за красивими сірими кораблями та крейсером.

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Мені здається, що немає місця безпечнішого, теплішого затишнішого. Мій дім здається мені найдобрішим, дитячі спогади теплом розтікаються по тілу і мені здається, – написала Ксенія.

Нині ж у Мішиної "немає дому". Його забрали російські нелюди . Зірка зізнається, що вона давно відчаювала цю втрату.

Зараз мій будинок став чудовиськом, яке намагається зжерти свою дитину. Флер дитячих спогадів розчинився і я бачу, як ці машини-вбивці наставили на мене свої знаряддя. Я відчуваю все це, всю цю кровожерливу систему, як збожеволіла тварина, яка стогне і розриває на криваві шматки все, що трапляється йому під лапу. І не важливо, навіть якщо це його дитинча, – продовжила акторка.

Зараз Ксенія з легким серцем прощається з крейсером "Москва". Мішина рада, що "разом з цим символом, піде ціла епоха брехні, крові та невігластва".

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина згадала одну зі своїх ролей у серіалі "Кріпостна" і зробила кумедне відео, в якому висміяла самопроголошеного президента Білорусі.