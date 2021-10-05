У Мережі з'явилося відео з п'яним актором, який потрапив в потрійне ДТП

На вихідних в Києві на вулиці Микільсько-Слобідська сталося ДТП за участю українського актора Михайла Жонін

Михайло Жонін потрапив в ДТП / Фото: Instagram

Водій Volkswagen не впорався з керуванням на дорозі і зачепив автомобілі Subaru і Mercedes. Раніше стало відомо, що в ДТП потрапив актор серіал "Пес" Михайло Жонін. Сам артист ніяких коментарів не дає.

Журналіст Олексій Павловський у себе в Facebook написав, що актор був п'яним і саме він був за кермом Volkswagen і протаранив кілька машин. Журналіст опублікував відео, на якому Жонін ледь стоїть на ногах, нецензурно лається через те, що його знімають.

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На особливу увагу заслуговує те, як він спілкується з журналістами і відкрито загрожує. Цитати Михайла: "Якщо хочете жити добре, то цього робити не можна", "Якщо це вийде кудись, с*ка, я вас знайду, – написав журналіст.

Зазначимо, Михайло Жонін знімається в українських і російських проєктах. Він зіграв у таких серіалах, як "Пес", "За законами військового часу", "Офіцерські дружини", "Відьма", "Останній яничар" та інші.

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