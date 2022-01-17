Хто напав на вдову Олександра Градського – нові подробиці пограбування

Нові подробиці нападу на вдову Олександра Градського / Фото: Wikipedia
Вчора стало відомо, що на Марину Коташенко напали озброєні злочинці, які спершу інсценували ДТП. Забравшись в авто молодої вдови Олександра Градського, невідомі погрожували їй, а потім пограбували на 100 мільйонів рублів.
Згідно з новими даними, Коташенко під дулом пістолета змусили повернутися додому в Новоглагольово, де примусили її віддати всі коштовності, що зберігалися в особняку.
Хто причетний до нападу
На думку правоохоронців, до пограбування Марини Коташенко причетний хтось із її обслуговуючого персоналу. Очевидно, що злочин було скоєно за наведенням.
Зловмисники точно знали, де влаштувати ДТП – будинок Градського розташований за два кілометри, вони також пересіли в авто Марини, щоб проїхати через КПП на територію котеджного селища, що охороняється. Так само вони виїхали звідти з награбованим.
Та чому жертва не зверталася по допомогу цілих сім годин? За її словами, вона була в стані шоку, до того ж злочинці погрожували їй розправою у разі, якщо Коташенко піде до поліції.
Боротьба за спадщину?
Наразі законних спадкоємців Олександра Градського – п'ятеро, зокрема й Марина Коташенко. Про наявність заповіту ЗМІ не відомо, але цікавим залишається факт, що молода дружина узаконила свої стосунки з артистом буквально за місяць до його смерті, хоча до того вони жили в цивільному шлюбі 17 років.
Градському належали три будинки, дві квартири, кілька квартир на Тверській, які здаються в оренду, дев'ять земельних ділянок, автопарк з елітними авто та близько 300 мільйонів рублів на банківських рахунках.
Раніше ми розповідали, як Олександр Градський розбагатів у радянські роки.