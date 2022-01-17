Кто напал на вдову Александра Градского – новые подробности ограбления

Новые подробности нападения на вдову Александра Градского / Фото: Wikipedia

Вчера стало известно, что на Марну Коташенко напали вооруженные преступники, которые сперва инсценировали ДТП. Забравшись в авто к молодой вдове Александра Градского, неизвестные угрожали ей, а после ограбили на 100 миллионов рублей.

Согласно новым данным, Коташенко под дулом пистолета заставили вернуться домой в Новоглаголево, где вынудили ее отдать все драгоценности, которые хранились в особняке.

Реклама

Кто причастен к нападению

По мнению правоохранителей, к ограблению Марины Коташенко причастен кто-то из ее обслуживающего персонала. Очевидно, что преступление было совершено по наводке.

Злоумышленники точно знали, где устроить ДТП – дом Градского находился в двух километрах, они также пересели в авто Марины, чтобы проехать через КПП на территорию охраняемого коттеджного поселка. Таким же способом они выехали оттуда с награбленным.

Но почему жертва не обращалась за помощью целых семь часов? По ее словам, она была в состоянии шока, к тому же преступники угрожали ей расправой в случае, если Коташенко пойдет в полицию.

Реклама

Борьба за наследство?

Сейчас законных наследников Александра Градского – пять человек, включая Марину Коташенко. О наличии завещая СМИ не известно, но любопытным остается факт, что молодая супруга узаконила свои отношения артистом буквально за месяц до его кончины, хотя до этого они жили в гражданском браке 17 лет.

Градскому принадлежали три дома, две квартиры, несколько квартир на Тверской, которые сдаются в аренду, девять земельных участков, автопарк с элитными авто и около 300 миллионов рублей на банковских счетах.

Ранее мы рассказывали, как Александр Градский разбогател в советские годы.