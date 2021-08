LOOKINICH, АСАФАТОV та Ілля LETAY стали суддями шоу "Співають всі!" – хто ще буде серед експертів

Канал "Україна" 21 серпня о 21:00 покаже грандіозну прем'єру вокального талант-шоу "Співають всі!" за всесвітньо відомим форматом All Together Now

LOOKINICH, АСАФАТОV і Ілля LETAY стали суддями шоу «Співають всі!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" На сцені проекту виступлять артисти-початківці, оцінювати яких будуть 100 зіркових суддів, серед них: LOOKINICH, Дядя Жора, Назарій та Дмитро Яремчуки, АСАФАТОV, Ілля LETAY, Христина Охітва, Ігор Балан, Ольга Нека та група PATSYKI Z FRANEKA. Читайте також про те, як проходили зйомки грандіозного шоу Співають всі. Дядя Жора став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" Популярний шоумен Дядя Жора зізнається – щойно він познайомився з британською версією шоу "Співають всі!", захотів взяти участь в українській інтерпретації проєкту. А вже опинившись на знімальному майданчику, переконався – це неймовірне шоу, яке так довго чекали українські глядачі: Це скажена енергетика! Стільки людей зібралися в одному місці, напевно учасники дуже переживають, адже співати перед величезною аудиторією, ще й коли багато зірок оцінюють тебе – складно! Але він впевнений, що це хороша можливість для талановитої людини стати справжнім артистом. АСАФАТОV став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" А для того, щоб стати успішними і знаменитими на всю країну, учасникам потрібно завоювати серця "сотні". Це досить непросто, адже у кожного зоряного експерта є особливі вимоги до вокалістів, розповів співак АСАФАТОV: Для мене важливо розуміння і "проживання" пісні виконавцем. Звичайно, є круті учасники, які вокально добре "підковані". Але, як на мене, співати повинна душа, з розумінням того, про що саме ця пісня. Тільки так можна досягти успіху в музиці. Христина Охітва стала суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" Солідарна з думкою співака і заслужена артистка України Христина Охітва. Співачка чекає від учасників такої подачі, щоб кожен глядач міг побачити себе в обраній пісні і відчути композицію з перших до останніх нот. Ілля LETAY став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" А ось відомий артист, сонграйтер і саундпродюсер Ілля LETAY буде шукати унікальність і харизматичність в кожному конкурсанті: Я вперше у суддівському кріслі і розумію, що сильних учасників буде більше, ніж можливості вибирати. Тому звертатиму увагу на особливості виконавців: харизму, унікальний стиль або тембр – це мені ближче. NAZAR з PATSYKI Z FRANEKA став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" Лідер групи PATSYKI Z FRANEKA – NAZAR упевнений, що харизма – це те, що відрізняє його від інших виконавців, тому підтримуватиме конкурсантів, які володіють нею: Якщо побачу перед собою харизматичну людину – обов'язково скажу їй про це. Якщо ж у неї є вогонь, але він не може його висловити – постараюся підказати. Ну, а немає харизми – вибачте! Дмитро Яремчук став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" Народний артист України Дмитро Яремчук переконаний – довго шукати по-справжньому талановитих артистів їм не доведеться, адже Україна багата унікальними голосами! А ось він голосуватиме за незвичайні і цікаві тембри і образи. Назарій Яремчук став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" До думки брата приєднався і Назарій Яремчук: Важливо, щоб учасники показали свою самобутність, адже ми часто спостерігаємо, як деякі артисти копіюють стиль інших, від цього, на жаль, нікуди не дітися. Але дуже хочеться показати талант українського народу, який вийде за межі нашого шоу! Ольга Нека стала суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" Таким відкриттям шоу "Співають всі!" могла стати і співачка Ольга Нека. Артистка зізналася – участь у проєкті – це знак згори: Дізнавшись про запуск проєкту, я сама захотіла опинитися в ньому, а потім мені подзвонили з команди і запросили в "експерти". Так що в чомусь наші бажання збіглися! Але я себе вважаю експертом, оскільки у мене великий досвід за плечима. LOOKINICH став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" Співак LOOKINICH теж зрадів можливості приєднатися до вокальному шоу і сподівається своїми голосами дати учасникам максимальну підтримку в творчих починаннях: Я "ЗА" таланти, і якщо випадає шанс вплинути на чужу долю, тим самим допомогти комусь здійснити мрію – це круто! Тим більше, я сам колись був у шкурі цих учасників і розумію, настільки для них це важливо, а для деяких ще й надто хвилююче, адже це вперше, і тому я "за" абсолютну лояльність і підтримку! Ігор Балан став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна" Але незважаючи на підтримку і розуміння з боку зоряної "сотні" експертів шоу каналу "Україна", кожен учасник повинен пам'ятати: для того щоб отримати бажані 100 балів, потрібно викластися на повну. Співак і автор пісень Ігор Балан зазначає: Без драм не обійдеться, адже суддям потрібно вибрати серед талановитих артистів кращих, а переможець буде лише один! Нагадаємо, згідно з правилами шоу "Співають всі!", завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому. Чим голосніше звучить хор "сотні", тим більше шансів у конкурсанта дійти до фіналу і поборотися за перемогу. У тому разі, якщо вокалісти наберуть однакову кількість балів (розрахованих із загальної кількості зірок, які приєдналися до виступу), і журі не зможе визначити найсильнішого, останнє слово буде за зоряним капітаном "сотні" – народною артисткою України Наталкою Могилевською. Переможець проєкту отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень. Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC у 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія,

Франція,

Австралія,

Нідерланди,

Бразилія,

Данія,

Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходитиме це музичне шоу. Ведучим грандіозного проєкту "Співають всі!" стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук. Наталя Могилевська, яка стала зоряним капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна": Раніше ми писали про першу десятку суддів шоу "Співають всі", куди увійшли Jerry Heil, Міша Романова та Віктор Павлік.