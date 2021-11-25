Квартира в престижному ЖК та заміський маєток: чим володіє хореограф Влад Яма

Влад Яма має квартиру та заміський будинок / Фото: YouTube / Новини LIVE

Журналістам програми "Викриття" вдалося дізнатися, якою нерухомістю володіє танцюрист, якого всі пам'ятають ще з моменту участі у перших сезонах "Танців із зірками". До речі, архівними фотографіями того періоду Яма поділився у Instagram.

Як стало відомо, хореограф має невеликі апартаменти у престижній висотці у центрі Києва, а також заміським маєтком Одеською трасою.

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Однокімнатна квартира Ями знаходиться в новомодному ЖК "Нью-Йорк концепт хаус", неподалік костелу Святого Миколая та Володимирського ринку. Житлова площа всього 45 квадратних метрів і з вікон цього хмарочоса відкривається захоплююча панорама на столицю.

Інтер'єр будинку виконаний у темній гамі, теракот переважає у кухні-студіо, спальня виконана у бордових відтінках. На великій шафі-купе у передній символічно зображено силует танцюриста.

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Інтер'єр у квартирі танцюриста виконаний у теракотовій гамі / Фото: YouTube / Новини LIVE

На сайтах продажу нерухомості, ріелтори за подібні однокімнатні квартири з ремонтом та оздобленням просять півтора-два мільйони гривень.

Квартира хореографа у центрі столиці / Фото: YouTube / Новини LIVE

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Більш просторі хороми у родини Ями за містом. Тут у своєму особняку можуть спокійно розміститися зоряний танцюрист, його дружина Ліліана та їхній син Леон. За офіційними документами житло розташоване у селищі Рославичі, на території котеджного містечка "Березовий гай". Тут у родини майже 8 соток землі та двоповерховий будиночок.

Заміський маєток Влада Ями у селищі Рославичі / Фото: YouTube / Новини LIVE

Внутрішнє оздоблення будинку виконано в стилі лофт. На першому поверсі кухня та вітальня з каміном. Усі світильники авторські та досить оригінальні: у формі терки для моркви або кранів для води.

Інтер'єр у будинку танцюриста прикрашають дизайнерські світильники / Фото: YouTube / Новини LIVE

На другому поверсі знаходиться дитяча Леона, оздоблена футбольним стадіоном. А в спальні господарів досить цікаве інтер'єрне рішення – це ванна кімната, що стоїть посеред кімнати і декоративна дірка в стіні біля туалетного столика Лілани.

В доме Ямы много необычных интерьерных решений / Фото: YouTube / Новини LIVE

У сусідній кімнаті робочий кабінет Влада у стилі "індастріал" із яскравими акцентами на стінах.

Кабінет хореографа у заміському будинку – YouTube. Новини LIVE

На дворі величезний лужок, де діти ганяють м'яч, та місце для барбекю. Відомо, що зірковий хореограф любить смажити стейки.

Тож сім'я Влада Ями живе на два будинки: то у місті, то за його межами. А пересуваються між цими двома локаціями Влад та його домашні на люксовому позашляховику Mercedes Benz GLE 250. До речі, зараз такий автомобіль коштує щонайменше півтора мільйона гривень.

Автомобіль Влада Ями – YouTube. Новини LIVE

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