Квартира в престижному ЖК та заміський маєток: чим володіє хореограф Влад Яма

Влад Яма має квартиру та заміський будинок / Фото: YouTube / Новини LIVE
Журналістам програми "Викриття" вдалося дізнатися, якою нерухомістю володіє танцюрист, якого всі пам'ятають ще з моменту участі у перших сезонах "Танців із зірками". До речі, архівними фотографіями того періоду Яма поділився у Instagram.
Як стало відомо, хореограф має невеликі апартаменти у престижній висотці у центрі Києва, а також заміським маєтком Одеською трасою.
Однокімнатна квартира Ями знаходиться в новомодному ЖК "Нью-Йорк концепт хаус", неподалік костелу Святого Миколая та Володимирського ринку. Житлова площа всього 45 квадратних метрів і з вікон цього хмарочоса відкривається захоплююча панорама на столицю.
Інтер'єр будинку виконаний у темній гамі, теракот переважає у кухні-студіо, спальня виконана у бордових відтінках. На великій шафі-купе у передній символічно зображено силует танцюриста.
На сайтах продажу нерухомості, ріелтори за подібні однокімнатні квартири з ремонтом та оздобленням просять півтора-два мільйони гривень.
Більш просторі хороми у родини Ями за містом. Тут у своєму особняку можуть спокійно розміститися зоряний танцюрист, його дружина Ліліана та їхній син Леон. За офіційними документами житло розташоване у селищі Рославичі, на території котеджного містечка "Березовий гай". Тут у родини майже 8 соток землі та двоповерховий будиночок.
Внутрішнє оздоблення будинку виконано в стилі лофт. На першому поверсі кухня та вітальня з каміном. Усі світильники авторські та досить оригінальні: у формі терки для моркви або кранів для води.
На другому поверсі знаходиться дитяча Леона, оздоблена футбольним стадіоном. А в спальні господарів досить цікаве інтер'єрне рішення – це ванна кімната, що стоїть посеред кімнати і декоративна дірка в стіні біля туалетного столика Лілани.
У сусідній кімнаті робочий кабінет Влада у стилі "індастріал" із яскравими акцентами на стінах.
На дворі величезний лужок, де діти ганяють м'яч, та місце для барбекю. Відомо, що зірковий хореограф любить смажити стейки.
Тож сім'я Влада Ями живе на два будинки: то у місті, то за його межами. А пересуваються між цими двома локаціями Влад та його домашні на люксовому позашляховику Mercedes Benz GLE 250. До речі, зараз такий автомобіль коштує щонайменше півтора мільйона гривень.
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