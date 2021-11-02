Скільки коштують апартаменти "холостячки" Злати Огнєвич у найелітнішому хмарочосі столиці

Поки українська співачка Злата Огнєвіч на очах усієї країни обирає собі нареченого, журналісти з'ясували, яке придане дістанеться обранцеві відомої виконавиці

Як стало відомо, артистка роз'їжджає дорогами Києва на бюджетному корейському седані за 20 тисяч доларів, а от паркує вона його під хмарочосом у найелітнішому ЖК Києва – "Новопечерські липки". Там співачка має двокімнатну квартиру на 80 квадратних метрів. Виконавиця розповіла, що такий розкішний презент отримала від батьків.

Дякую, що свого часу ми не продали нерухомість у Криму. Коли житло в Криму зросло в ціні, а в Києві подешевшало, батьки скористалися цим моментом і продали квартиру в Судаку та придбали мені житло у столиці , – каже Злата.

Найелітніший житловий комплекс столиці, де мешкає Злата Огневич

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Двокімнатна квартира, як в Огнєвич зараз оцінюється в 250 тисяч доларів . Відомо, що Злата переобладнала житло під простору однокімнатну квартиру з кухнею-студією.

По сусідству з артисткою живе безліч інших представників українського шоу-бізнесу. Наприклад, там є трикімнатна квартира у Ірини Білик, а Дмитро Монатик купив у "Липках" апартаменти на 130 кв. Крім людей творчих, у ЖК, яке мешканці Києва прозвали "місто в місті", зі своїми ресторанами, супермаркетами, приватними школами та спорт-клубами, мешкають також чиновники, політики, лікарі.

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