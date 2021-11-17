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Влад Яма показав кумедну світлину з молодим Зеленським та Могилевською: "Фото – тест на вік"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
17 листопада, 15:43
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Популярний хореограф опублікував кумедний архівний знімком з першого сезону "Танців з зірками". Фото зроблене у 2006 році, воно насмішило фоловерів та викликало почуття ностальгії
Хореограф пригадав часи своєї участі у "Танцях з зірками".
Хореограф пригадав часи своєї участі у "Танцях з зірками". / Фото: instagram.com/vladyama_official

Поки глядачі дивляться восьмий сезон "Танців з зірками", дезалишилось лише три пари, суддя проєкту Влад Яма вирішив пригадати той час, коли він сам був учасником та виступав в дуеті з Наталією Могилевською.

Раритетну світлину, яке раніше не публікували, хореограф показав у Insagram. Ним він привітав працівників радіо і телебачення з професійним святом. До речі, сам Яма вже понад 10 років працює у розважальних шоу.

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Вітаю з Днем працівника радіо, телебачення та зв'язку України! Виходить і моє професійне свято. На фото рік 2006, початок епохи великих розважальних шоу в нашій країні. Кого впізнали?, – підписав публікацію артист.

Влад Яма показав рідкісне фото з молодими зірками у 2006 році.
Влад Яма показав рідкісне фото з молодими зірками у 2006 році. / Фото: instagram.com/vladyama_official

До речі, кадр був зроблений на зйомках найпершого сезону танцювального проєкту, де чинний президент України Володимир Зеленський та Влад Яма боролися у фіналі за перше місце.

На знімку можна побачити партнеркок Зеленського та Ями – танцівницю Олену Шоптенко та співачку Наталію Могилевську. Також на світлині зображені: телеведуча Руслана Писанка з партнером Миколою Коваленко та артист Віталій Козловський в образі капітана Джека Горобця.

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Усі зірки – ще зовсім молоді та кумедні. Вони щиро усміхаються в очікуванні яскравих прямих ефірів шоу.

Нагадаємо, що тоді Зеленський разом із Шоптенко здобули перемогу, а Могилевська та Яма – посіли друге місце. Топ-3 проєкту закрили Козловський з партнеркою Ксенією Горб.

Фото: скріншот YouTube

Перший сезон культового шоу вийшов на екрани у 2006-му, а цьогоріч, 26 листопада, його фінальний випуск відзначатиме 15-річний ювілей!

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Фанатів цей знімок зворушив та насмішив. Вони назвали цей склад шоу найсильнішим та найцікавішим за всю історію "Танців з зірками":

  • Всіх впізнали! Круте фото! Дуже захоплююче шоу було! вболівали всією родиною за вас з Наталією!
  • Це танці ?
  • Найкращій сезон ever, як на мене☺
  • Ех, був час!
  • Тільки Джонні Деппа впізнав)
  • Усі красунчики.
  • Які смішні)
  • Боже, які то були класні часи)
  • Молоденькі які!
  • Усі і Джек Горобець)
  • Це фото як тест на вік. Якщо дізналися всіх, то схоже настав час вставати о п'ятій ранку і з кравчучкою їхати на трамваї в поліклініку невідомо навіщо.
  • Пан президент тут присутній)
Фото: Скріншот instagram/vladyama_official

Варто відзначити і якість фото. Погодьтесь, тоді воно було в ненайкращому стані, проте зараз із сучасними технологіями – світлини виглядають значно ефективніше. Якими інструментами варто користуватись - читайте тут.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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