Влад Яма показав кумедну світлину з молодим Зеленським та Могилевською: "Фото – тест на вік"

Поки глядачі дивляться восьмий сезон "Танців з зірками", дезалишилось лише три пари, суддя проєкту Влад Яма вирішив пригадати той час, коли він сам був учасником та виступав в дуеті з Наталією Могилевською.
Раритетну світлину, яке раніше не публікували, хореограф показав у Insagram. Ним він привітав працівників радіо і телебачення з професійним святом. До речі, сам Яма вже понад 10 років працює у розважальних шоу.
Вітаю з Днем працівника радіо, телебачення та зв'язку України! Виходить і моє професійне свято. На фото рік 2006, початок епохи великих розважальних шоу в нашій країні. Кого впізнали?, – підписав публікацію артист.
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До речі, кадр був зроблений на зйомках найпершого сезону танцювального проєкту, де чинний президент України Володимир Зеленський та Влад Яма боролися у фіналі за перше місце.
На знімку можна побачити партнеркок Зеленського та Ями – танцівницю Олену Шоптенко та співачку Наталію Могилевську. Також на світлині зображені: телеведуча Руслана Писанка з партнером Миколою Коваленко та артист Віталій Козловський в образі капітана Джека Горобця.
Усі зірки – ще зовсім молоді та кумедні. Вони щиро усміхаються в очікуванні яскравих прямих ефірів шоу.
Нагадаємо, що тоді Зеленський разом із Шоптенко здобули перемогу, а Могилевська та Яма – посіли друге місце. Топ-3 проєкту закрили Козловський з партнеркою Ксенією Горб.
Перший сезон культового шоу вийшов на екрани у 2006-му, а цьогоріч, 26 листопада, його фінальний випуск відзначатиме 15-річний ювілей!
Фанатів цей знімок зворушив та насмішив. Вони назвали цей склад шоу найсильнішим та найцікавішим за всю історію "Танців з зірками":
- Всіх впізнали! Круте фото! Дуже захоплююче шоу було! вболівали всією родиною за вас з Наталією!
- Це танці ?
- Найкращій сезон ever, як на мене☺
- Ех, був час!
- Тільки Джонні Деппа впізнав)
- Усі красунчики.
- Які смішні)
- Боже, які то були класні часи)
- Молоденькі які!
- Усі і Джек Горобець)
- Це фото як тест на вік. Якщо дізналися всіх, то схоже настав час вставати о п'ятій ранку і з кравчучкою їхати на трамваї в поліклініку невідомо навіщо.
- Пан президент тут присутній)
Варто відзначити і якість фото. Погодьтесь, тоді воно було в ненайкращому стані, проте зараз із сучасними технологіями – світлини виглядають значно ефективніше. Якими інструментами варто користуватись - читайте тут.
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