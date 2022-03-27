Латвійський рок-гурт Brainstorm вперше заспівав українською мовою на підтримку України

Brainstorm заспівали українською мовою на підтримку України

Сьогодні весь світ слідкує за телемарафоном Save Ukraine , що проходить у Польщі. До благодійного ефіру приєдналося багато світових знаменитостей.

Свою підтримку українцям висловив латвійський рок-гурт Brainstorm.

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Щоб показати єдність із народом України, музиканти вирішили вперше в житті виконати пісню українською мовою. У виконанні гурту зазвучали слова вірші українського поета Сергія Седрика-Локшина "Моя пісня".

Скріншот – Відео

Музиканти закликали весь світ об'єднатися для допомоги українському народу для боротьби з російськими окупантами та попросили зробити пожертву у благодійний фонд, щоб підтримати українців.

Скріншот – Відео

Також у марафоні візьмуть участь світові зірки та українські артисти. Ось деякі з них: Fatboy Slim, Nothing But Thieves, Imagine Dragons, Brainstorm, Jamala, Океан Ельзи, Артем Пивоваров, alyona alyona, Тіна Кароль, Один у каное, Go_A.

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Раніше повідомлялося, що співачка Кеті Перрі прямо зі сцени свого концерту надіслала Путіна , а відомий британський музикант Стінг пожертвував українцям кошти та направив гуманітарну допомогу .

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