Від Стінга до Imagine Dragons: сьогодні відбудеться міжнародний телемарафон Save Ukraine

Розповідаємо, де і коли дивитися благодійний концерт, який покажуть у всьому світі

27 березня відбудеться міжнародний телемарафон Save Ukraine / Фото: instagram.com/okean__elzy, instagram.com/imaginedragons, saveukraine.1plus1.ua

Сьогодні о 18:30 по Києву на всіх телеканалах країни розпочнеться великий міжнародний благодійний марафон на підтримку України. У ньому братиме участь величезна кількість відомих людей: від президентів до популярних виконавців, серед яких Стінг, Nothing But Thieves, Imagine Dragons та українські виконавці.

Мета марафону, який триватиме кілька годин, – збір коштів для українців, що постраждали від російської агресії.

Маша Єфросініна закликала всіх приєднатися до марафону Save Ukraine. Ведуча розповіла, що його покажуть у різних країнах та опублікувала у себе в Instagram-профілі час та місця, де транслюватимуть марафон.

Уся Європа поєднається завтра. Телетрансляція буде у 20 країнах, на 32 площах Європи йтиме трансляція на вулиці. Виходьте. Нехай увесь світ побачить, що Європа об'єднується за Україну, – висловилася українська телеведуча.

Де та коли покажуть марафон Save Ukraine

• 17:00 – MILAN, Italy – Piazza Duomo di Milano

• 16:30 – LONDON, Велика Британія – Parliament Square

• 17:00 – PRAGUE, Czech Republic – Old Town Square

• 17:00 – BRATISLAVA, Slovakia – Hlavne nam

• 11:00 – TORONTO, Canada – Nathan Phillips Square

• 17:00 – Amsterdam, Німеччина – Dam Square, Amsterdam

• 17:30 – MALAGA, Spain – Palacio Congresos Marbella

• 13:00 – VIENNA, Austria – Heldenplatz Wien

• 17:30 – TEL AVIV, Israel – Habima Square

• 14:00 – BERLIN, Німеччина – Brandenburger Tor

• 17:00 – WARSAW, Poland – Plac Defilad (przy teatrze Studio)

• 18:00 – TALLINN, Estonia – Vabaduse valjak, Kesklinn

• 18:00 – CLUJ-NAPOCA, Rumania – Piata Unirii

• 17:30 – STOCKHOLM, Sweden – Kungsträdgården

• 18:30 – Viilnius, Lithuania – Rotušės Aikštė Vilnius

• 17:30 – TIRANA, Albania – Skanderbeg Square

• 18:30 – SOFIA, Bulgaria – площ „Славейків"

• 18:30 – RIGA, Latvia – Rigas Kongresu nams

• 18:00 – SIGULDA, Latvia – Siguldas Kultūras centrs "Devons"

• 18:00 – MALPILS, Latvia – Mālpils Kultūras centrs

• 18:00 – VENTSPILS, Latvia – Ventspils Lielais laukums

• 18:00 – DAUGAVPILS, Latvia – Vienības laukums

• 13:00 – WASHINGTON, USA – 2 Lincoln Memorial Cir NW

• 17:30 – MADRID, España – plaza de Callao

• 18:30 – ATHENS, Greece – Kotzia Square

• 18:30 – СКОПJE, Македонія – Плоштад Македонія

• 13:00 – CHICAGO, USA – Help Heroes of Ukraine 450 Kehoe Blvd

• 16:30 – DUBLIN, Ireland – Ukrainian Catholic Church Donnycarney church Dublin 5

• 15:00 – MANCHESTER, UK – Piccadilly Gardens

• 15:00 – ROME, Italy-Piazza della Repubblica

• 17:00 – Bern, Switzerland – März in Bern auf dem Helvetiaplatz

• 12:00 – NEW YORK, USA – 14th Street Y

• 18:30 – KLAIPEDA, Lithuania – LCC International University, Neufeld auditorija

• 16:00 – LISBON, Portugal – Praça 5 de Outubro, Cascais

Учасники

Як ми писали вище, у марафоні візьмуть участь світові зірки та українські артисти. Ось деякі з них: Fatboy Slim, Nothing But Thieves, Imagine Dragons, Brainstorm, Jamala, Океан Ельзи, Артем Пивоваров, alyona alyona, Тіна Кароль, Один у каное, Go_A.

Зі зверненням виступлять Мей Маск, брати Клички, Лілія Подкопаєва, Андрій Шевченко та інші. Ведучими марафону стали Маша Єфросініна і Тимур Мірошниченко.

Раніше повідомлялося, що співачка Кеті Перрі прямо зі сцени свого концерту послала Путіна, а відомий британський музикант Стінг пожертвував українцям кошти та направив гуманітарну допомогу.

