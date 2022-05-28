Лайма Вайкуле бореться з онкологією: співачка проходить хіміотерапію у США

У Лайма Вайкуле рецидив раку

Лайма Вайкуле не часто ділиться зі своїми шанувальниками особистими подробицями свого життя Нещодавно співачка все ж таки порушила мовчання у соціальних мережах, щоб заступитися за друзів, Максима Галкіна та Аллу Пугачову, які підтримали Україну

Проте, як пишуть ЗМІ, зараз співачка має серйозні підстави триматися подалі від сторонніх очей. Телеграм-канал "НеМалахов-Сливки" написав, що у Вайкулі стався рецидив ракового захворювання і вона проходить курс хіміотерапії в США, але своїх джерел новин не повідомляє.

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Погана вона зовсім. Говорять, шанси не великі. Рецидив із минулого. Багато років тому співачка вже лікувалася там, – каже новина.

Нагадаємо, що довгий час співачка не розповідала нікому про те, що боролася зі страшною недугою. Про онкологію Вайкуле дізналася у 1991 році, коли у неї виявили злоякісне новоутворення, але лише кілька років тому розповіла про це своїм шанувальникам.

Говорити про те, що я перемогла щось, це не правда. Це доля, мені пощастило. Значить, я не все сказала, значить мені ще треба щось зробити, щось зрозуміти. Тому я вважаю, що моєї заслуги там немає жодної. Я просто перенесла для мене тяжке випробування. Орден мені за це не даси, і це не від мене залежить, а від когось там зверху, – говорила Вайкуле в одному з інтерв'ю.

Наразі Лайма Вайкуле активно виступає проти війни в Україні. Раніше виконавиця розповіла про свого музиканта, який зараз перебуває у Києві, та закликала зупинити війну.