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Вайкуле заступилася за Галкіна та Пугачову після заяв пропагандистки Симоньян

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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28 квітня, 09:48
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Лайма Вайкуле прокоментувала заяву російській пропагандистки про сім'ю Алли Пугачової та Максима Галкіна
Лайма Вайкуле відповіла пропагандистці Сімоньян
Лайма Вайкуле відповіла пропагандистці Сімоньян / Фото: Скріншот з YouTube

Пропагандистка Маргарита Симоньян назвала Галкіна геєм, який одружився з "жінкою похилого віку". Лайма Вайкуле хоч зараз і не активний користувач соцмереж, але після таких заяв вирішила порушити мовчання.

Я дуже приблизно знала, хто така Маргарита Симоньян. Тепер знаю. Це людина, яка нехтує будь-якими нормами моралі та етики, і яку я з цієї хвилини вважаю абсолютно нерукостислою. Я добре знаю Аллу Пугачову та Максима Галкіна. Складається враження, що з якихось причин Симоньян переповнює почуття ненависті до цієї абсолютно щасливої та гармонійної пари. Умисне приниження честі та гідності їхньої сім'ї, висловлене в такій непристойній формі, демонструє вашу професійну та людську неспроможність, – написала співачка у Instagram

Лайма Вайкуле зазначила, що Пугачова та Галкін не звертають увагу на заяви Симоньян.
Лайма Вайкуле зазначила, що Пугачова та Галкін не звертають увагу на заяви Симоньян. / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

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Близька подруга Алли Пугачової висловлювання Симоньян про зіркову пару назвала "банальним словесним проносом".

Все це не робить вам честі, демонструє низький рівень вашої культури та інтелекту. Що ж до Алли та Максима, я впевнена, що вони не надають великого значення вашим підлим "комариним укусам". Ми, їхні друзі, зі свого боку не можемо залишити ваші випади поза увагою.

Нагадаємо, раніше Потап запропонував пропагандистці Симоньян розповісти про орієнтацію Філіпа Кіркорова, Миколи Баскова та Сергія Лазарєва.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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