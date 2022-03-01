Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Украхна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua

Скандали Єгорової

Що з королевою?

План Бобула

Близнюки Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Лайма Вайкуле розповіла про свого музиканта, який зараз перебуває в Києві і закликала зупинити війну

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 березня, 14:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дедалі більше зірок підтримують Україну
Лайма Вайкуле підтримала Україну
Лайма Вайкуле підтримала Україну / Фото: скріншот

Лайма Вайкуле про війну в Україні знає не лише із новин. У себе в соцмережах співачка розповіла, що її музикант разом із сім'єю зараз перебуває у Києві у бомбосховищі.

Я запропонувала йому усіляку допомогу. Я спитала, що можу для нього зробити. А він мені відповів: "Лаймо, ви просто усміхнетеся, щоб це залишилося в моїй пам'яті, – поділилася співачка.

Артистка як і все хоче, щоб війна якнайшвидше закінчилася.

Реклама

Ні війні! Нема смертям! Зупиніться, я вас благаю! – сказала Лайма Вайкуле.

Поки одні зірки активно підтримують Україну і не бояться говорити про вторгнення Росії, інші вважають за краще мовчати. Співачка Ані Лорак після того, як її українські зірки стали просити озвучити позицію, заборонила в Instagram, щоб її тегали у Stories та постах.

Пам'ятайте, оперативна інформація – урятує життя. Читайте наші новини у нашому Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Топ YouTube
ТОП-10 найпопулярніших відео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Історії звитяг
1 березня. "Привид Києва". Київський військовий пілот-ас уже став символом та легендою українсько-російської війни. За перші 5 днів він збив 16 літаків ворога...
Слава Україні!
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото
Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
Читати інтерв'ю

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти