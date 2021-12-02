Легенди року Iron Maiden виступлять у Києві! Коли можна придбати квитки?

Легендарний рок-гурт Iron Maiden вперше дасть концерт в Україні / Фото: Инстаграм
Iron Maiden додали ще шість європейських концертів до свого туру Legacy Of The Beast 2022 – один із них пройде в Україні.
Виступ відбудеться 29 травня наступного року о 20.00. Організатори заявляють, що шанувальники року зможуть придбати квитки з шостого грудня. Для учасників фан-клубу Iron Maiden проводитиметься ексклюзивний попередній продаж.
У нашому шоу відбуваються неймовірні і часом навіть божевільні речі! Наприклад, репліка літака Spitfire, який ширяє над сценою під час виконання Aces High, тонни піротехніки, гігантський Ікар, мушкети і кілька справді приголомшливих вогнеметів, з якими мені страшенно весело, ось побачите, – говорить про майбутній концерт вокаліст Iron Maiden Брюс Дікінсон.
Легендарний британський рок-гурт обіцяє порадувати шанувальників свіжим матеріалом з останнього альбому "Senjutsu".
Також вони виконають свої найпопулярніші хіти: "Fear Of The Dark", "Wasting Love", "Hallowed Be Thy Name" та "The Trooper".
Історія колективу
Iron Maiden – одна з найвідоміших груп на планеті. У 1975 році вони сформувалися у невеликому американському містечку Лейтон. З того часу рокери випустили 15 студійних альбомів, проданих по всьому світу в кількості 100 мільйонів копій.
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