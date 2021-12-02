Легенды рока Iron Maiden выступят в Киеве! Когда можно купить билеты?

Легендарная рок-группа Iron Maiden впервые даст концерт в Украине / Фото: Инстаграм
Iron Maiden добавили еще шесть европейских концертов к своему туру Legacy Of The Beast 2022 – один из них пройдет в Украине.
Выступление состоится 29 мая следующего года в 20:00. Организаторы заявляют, что поклонники рока смогут приобрести билеты с шестого декабря. Для участников фан-клуба Iron Maiden будет проводиться эксклюзивная предварительная продажа.
В нашем шоу происходят невероятные и порой даже сумасшедшие вещи! Например, реплика самолета Spitfire, который парит над сценой во время исполнения Aces High, тонны пиротехники, гигантский Икар, мушкеты и несколько действительно потрясающих огнеметов, с которыми мне чертовски весело, вот увидите, – говорит о предстоящем концерте вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон.
Легендарная британская рок-группа обещает порадовать поклонников свежим материалом из последнего альбома "Senjutsu".
Также они исполнят свои самые популярные хиты: "Fear Of The Dark", " Wasting Love", " Hallowed Be Thy Name" и " The Trooper".
История коллектива
Iron Maiden – одна из самых известных групп на планете. В 1975 году они сформировались в небольшом американском городке Лейтон. С того времени рокеры выпустили 15 студийных альбомов, которые были проданы по всему миру в количестве 100 миллионов копий.
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