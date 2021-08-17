Боб Ділан звинувачений в зґвалтуванні 12-річної дівчинки

Інцидент нібито стався в 1965 році, коли Ділану було 24 роки. За словами ймовірної жертви, легендарний музикант завдав їй величезний моральний збиток

Боб Ділан звинувачений в зґ‎валтуванні 56-річної давності / Фото: Getty Images

У судових документах, поданих до Верховного суду Манхеттена минулого тижня, в якості позивача виступила жінка, яка стверджує що Боб Ділан нібито напоїв її алкоголем і накачав наркотиками перед тим, як зґвалтувати в номері свого готелю, повідомляє Page Six.

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Жінка заявила про напад, нанесення побоїв, позбавлення волі, а також про заподіяння емоційного стресу. У позові стверджується, що Ділан "протягом шеститижневого періоду з квітня по травень 1965 року подружився і встановив емоційний зв'язок з позивачем", що, як стверджується, було "частиною його плану з сексуального домагання і наруги" над нею.

Боба Ділана звинуватили в зґ‎валтуванні / Фото: instagram.com/bobdylan

Жертва стверджує, що цей інцидент завдав їй "емоційну і психологічну травму", від якої вона не може вилікуватися донині.

Ймовірна жертва також стверджує, що насильство викликало депресію і тривогу, які "носять постійний і тривалий характер".

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Представник Ділана заявив в коментарі The Independent:

Затвердження 56-річної давності не відповідає дійсності і ми готові його оскаржувати, – сказав менеджер артиста.

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