Леонардо Ді Капріо – 47! Ми зібрали найкращі меми з актором у його день народження

Леонардо Ді Капріо святкує 47-річчя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Леонардо Ді Капріо, який зачарував дівчину Джеффа Безоса та отримав від мільярдера дотепну погрозу, породив, мабуть, більше мемів, ніж будь-який інший актор. Почалося все з масових перепостів солодкої фотографії юного Лео з "Титаніка". Безперечно зірку можна назвати справжнім мем-королем. Не всім знаменитостям вдається ним стати і це безцінно.

Із нагоду дня народження Ді Капріо "Сьогодні" зібрали топ-добірку найкурйозніших мемів зі світовим кумиром. Приємного перегляду

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Фото: Скріншот instagram

Кадр із героєм Лео, який іронічно сміється, з келихом у руці з фільму "Джанго Вільний" звісно потрапив у меми і виявився чи не найвіруснішим.

Фото: Скріншот instagram

Моя дівчина оголена/Моя дівчина оголена, але зі шкарпетками до колін.

Фото: Скріншот instagram

Тато: *Купує мені ігровий комп'ютер* Я: Отже, я можу грати на ньому? Тато:

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Також фани створювали і мем із цим фото, де персонажа зображували повненьким.

Фото: Скріншот instagram

На картинці не змінилося нічого, крім статури знаменитості.

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Фото: Скріншот instagram

У Мережі також стала популярна сцена з "Одного разу в Голлівуді". Кіномани пам'ятають, що Лео з Бредом Піттом грають у фільмі актора та каскадера, які намагаються втриматися у кіноіндустрії. В одному епізоді приятелі проводять вечір за переглядом серіалу, у якому засвітився персонаж Лео – Рік Далтон. І коли на екрані з'являється його герой, чоловік показує на нього пальцем.

Фото: Скріншот instagram

Мем став використовуватися для опису ситуацій про здивування та неочікуванні події. Наприклад, пов'язаних із нашими буднями під час карантину.

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Коли ти в Zoom і бачиш, як хтось не вимкнув мікрофон.

Коли бачу, що люди у фільмі стоять на відстані менше ніж шість футів (1,5 метра – Ред.).

Одним із найпопулярніших твітів став пост сценариста, який вдало зауважив, що саме так глядачі почуваються, коли в репліках персонажів з'являється відсилання до назви картини.

Коли хтось у фільмі вимовляє назву фільму.

Чарівний Лео в ролі містера Гетсбі піднімає келих мартіні (швидше за все, ви згадали цю посмішку). Не дивно: мем зародився ще до виходу фільму після релізу трейлера. Що він означає – залежить від творця. Але майже завжди це щось позитивне – наприклад, пропозиція випити і повеселитися.

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Ну і куди ж без романтичного Джека з "Титаніка". Особливо мемотворцям до вподоби фінальна сцена з Роуз, коли корабль пішов під воду.

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Згадаємо і мем "багатозначне мовчання" про те, як персонажі Леонардо Ді Капріо та Марка Руффало у стрічці "Острів проклятих" обмінюються фразами, а наприкінці Лео скривджено мовчить.

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Також запам’ятався фанам і веселий Лео. Мем із фотографією голлівудського актора, який бадьоро крокує тротуаром і широко посміхається, злегка нахиливши голову. Фото зроблене на знімальному майданчику фільму "Початок". Такий мем означає нестримні веселощі в будь-якій ситуації і протиставляється мему "Сумний Кіану Рівз".

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Лео і "Оскар", якого він скільки років чекав і таки дочекався, також спонукнула фанів зробити добірку забавних мемів

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Що, якщо через 30 років знімуть фільм про Леонардо Ді Капріо і про те, що він так і не отримав "Оскар"...і актор, який зіграє Ді Капріо, отримає "Оскар".

Фото: Скріншот instagram

Привіт це я. Я хвилювався, чи захочеш ти мене бачити через стільки років (аналогія з піснею Адель Hello)

Ну і наостанок веселі та милі мем-гіфки з "Вовк з Волл-стріт", де Лео зіграв багатенького брокера.

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