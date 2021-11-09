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Моя ракета нічого для тебе не означає? Дівчина Безоса спокушала Леонардо Ді Капріо на очах у всіх (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
9 листопада, 14:02
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Відео, на якому кохана засновника Amazon Лорен Санчес буквально роздягає очима Леонардо Ді Капріо, викликало фурор у Мережі. А тепер ще стало відомо, що з цього приводу думає сам Джефф Безос
Джефф Безос, Лорен Санчес та Леонардо Ді Капріо.
Джефф Безос, Лорен Санчес та Леонардо Ді Капріо. / Фото: Getty Images, скриншот

Пара разом відвідала 10-й гала-вечір Art+Film, що проходив у художньому музеї LACMA у Лос-Анджелесі. Був на заході і зірка "Титаніку" Леонардо Ді Капріо, який підійшов поспілкуватися з гостями. Однак їхній діалог зняли папараці та опублікували відео в Мережу. Воно одразу стало вірусним завдяки Лорен.

До речі, 46-річний Лео був співорганізаторм заходу. На івенті було дуже багато зірок, які шокували публіку відвертими образами.

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Так, під час розмови з Ді Капріо Лорен не відводила закоханого погляду від актора, незважаючи на те, що її у той час обіймав Безос, який іноді відводив погляд у бік.

Фото: Скріншот з відео

Водночас Лео, здавалося, навіть не помітив, що з ним фліртують (чи просто вдав) і спілкувався з Лорен так само доброзичливо та стримано, як і з іншими гостями вечора.

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На кадрах видно, як дівчина з такою ніжністю і пристрастю тягнеться до кінозірки, що користувачі Twitter просто не змогли пройти повз:

  • Коли буквально володієш мільярдами, але до Леонардо Ді Капріо тобі все одно далеко.
  • Знайди когось, хто дивитиметься на тебе так само, як дівчина Джеффа Безоса на Леонардо Ді Капріо.
  • Моя ракета нічого для тебе не означає?

Також користувачі Мережі жартома зробили висновок, що мільярдер не впорається з такою конкуренцією і йому час прощатися з коханою: " Він знає, що все закінчено".

Ролик зібрав уже понад 10 млн переглядів і нарешті на цю ситуацію відреагував сам Безос. Однак реакція Джеффа виявилася смішнішою за ролик.

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Мільярдер опублікував у Twitter фото, де він стоїть біля знака з написом: "Небезпечно! Крутий обрив. Смертельне падіння". Водночас сам пост він підписав так: "Лео, йди сюди, я хочу тобі дещо показати".

Безос звернвся до Ді Капріо. Фото: twitter.Jeff Bezos

Що ж, тепер чекаємо на відповідь від володара "Оскара".

Про стосунки Безоса і Санчес

Раніше у Мережі ходили чутки про те, що 57-річний Джефф нібито заради 51-річної телеведучої Лорен Санчес залишив свою родину.

Лорен Санчес і Джефф Безос на Вімблдоні в 2019 році. Фото: Getty Images

До зустрічі з Лорен мільярдер 25 років перебував у шлюбі з письменницею Макензі Скотт. Однак, коли та дізналася про коханку чоловіка – одразу подала на розлучення.

Джефф і Лорен познайомилися, коли він звернувся до компанії, де працює дівчина, щоб замовити зйомку з повітря для своєї приватної аерокосмічної фірми Blue Origin. І, як повідомляли інсайдери, бізнесмен приховував роман від своєї дружини.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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