Моя ракета нічого для тебе не означає? Дівчина Безоса спокушала Леонардо Ді Капріо на очах у всіх (відео)

Пара разом відвідала 10-й гала-вечір Art+Film, що проходив у художньому музеї LACMA у Лос-Анджелесі. Був на заході і зірка "Титаніку" Леонардо Ді Капріо, який підійшов поспілкуватися з гостями. Однак їхній діалог зняли папараці та опублікували відео в Мережу. Воно одразу стало вірусним завдяки Лорен.
До речі, 46-річний Лео був співорганізаторм заходу. На івенті було дуже багато зірок, які шокували публіку відвертими образами.
Так, під час розмови з Ді Капріо Лорен не відводила закоханого погляду від актора, незважаючи на те, що її у той час обіймав Безос, який іноді відводив погляд у бік.
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Водночас Лео, здавалося, навіть не помітив, що з ним фліртують (чи просто вдав) і спілкувався з Лорен так само доброзичливо та стримано, як і з іншими гостями вечора.
Leo is Mr. Steal Yo Girl pic.twitter.com/PkwcRcoFvS— Barstool Sports (@barstoolsports) November 7, 2021
На кадрах видно, як дівчина з такою ніжністю і пристрастю тягнеться до кінозірки, що користувачі Twitter просто не змогли пройти повз:
- Коли буквально володієш мільярдами, але до Леонардо Ді Капріо тобі все одно далеко.
- Знайди когось, хто дивитиметься на тебе так само, як дівчина Джеффа Безоса на Леонардо Ді Капріо.
- Моя ракета нічого для тебе не означає?
Також користувачі Мережі жартома зробили висновок, що мільярдер не впорається з такою конкуренцією і йому час прощатися з коханою: " Він знає, що все закінчено".
Ролик зібрав уже понад 10 млн переглядів і нарешті на цю ситуацію відреагував сам Безос. Однак реакція Джеффа виявилася смішнішою за ролик.
Мільярдер опублікував у Twitter фото, де він стоїть біля знака з написом: "Небезпечно! Крутий обрив. Смертельне падіння". Водночас сам пост він підписав так: "Лео, йди сюди, я хочу тобі дещо показати".
Що ж, тепер чекаємо на відповідь від володара "Оскара".
Про стосунки Безоса і Санчес
Раніше у Мережі ходили чутки про те, що 57-річний Джефф нібито заради 51-річної телеведучої Лорен Санчес залишив свою родину.
До зустрічі з Лорен мільярдер 25 років перебував у шлюбі з письменницею Макензі Скотт. Однак, коли та дізналася про коханку чоловіка – одразу подала на розлучення.
Джефф і Лорен познайомилися, коли він звернувся до компанії, де працює дівчина, щоб замовити зйомку з повітря для своєї приватної аерокосмічної фірми Blue Origin. І, як повідомляли інсайдери, бізнесмен приховував роман від своєї дружини.
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