Леся Нікітюк переспіла хіт Kalush Orchestra для Євробачення: "Станьте моїм продюсером!"

Леся Нікітюк переспіла хіт Kalush Orchestra

Леся Нікітюк тільки-но повернулася з відпочинку в сонячному Тайланді, звідки ділилася з шанувальниками спокусливими фото у купальнику , і вже встигла порадувати фанів новим відео

Але цього разу у своїх Instastories Нікітюк заспівала. Телеведуча виконала хітову композицію "Стефанія" фіналістів Нацвідбору Kalush Orchestra.

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Hello, Ukraine! Ця пісня для тебе! – сказала Леся.

Цю музичну композицію колектив написав спеціально для участі у вокальному конкурсі, а сам трек фронтмен гурту Олег Псюк присвятив своїй мамі Стефанії.

Бажаєте почути продовження? Стати моїм продюсером, – пожартувала у підписі під відео Леді Ле.

Так українська знаменитість не лише продемонструвала свої вокальні дані, а й підтримала фіналістів Нацвідбору. Тим більше є велика ймовірність, що саме Kalush Orchestra представлятиме Україну на європейському вокальному конкурсі.

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Про те, що телеведуча ще й трохи співачка, шанувальники Лесі Нікітюк знають уже давно. У своїх "сторіс" Леді Ле часто любить підспівувати улюбленим музичним хітам.

Також нагадаємо, що напередодні різдвяних свят еся Нікітюк з іншими українськими вокалістами виконала святкову колядку . Тоді шанувальники телезірки були в захваті від її нового амплуа.