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Леся Нікітюк спокусила фанатів довгими ніжками і стрункою фігурою в купальнику

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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9 лютого, 15:26
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Телеведуча поїхала подалі від мінливої погоди в Києві і зараз засмагає під палючим сонцем Пхукета в Таїланді. На відпочинку Леді Ле взяла цілу колекцію купальників
Леся Нікітюк показала фігуру у купальнику
Леся Нікітюк показала фігуру у купальнику / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк, яка нещодавно опинилася в курйозній ситуації після приїзду до Києва з Хмельницького , вирушила у відпустку на узбережжі Андаманського моря в Індійському океані

Телеведуча як досвідчений мандрівник ділиться з шанувальниками всіма подробицями свого відпочинку на островах. Відео та фото Нікітюк постить у своєму Instagram.

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Після прильоту в Пхукет телезірка склала тест на коронавірус і тільки після негативного результату вирушила насолоджуватися відпусткою.

Нікітюк не пропустила можливості продемонструвати колекцію своїх нових купальників. У кількох із них телеведуча вже встигла зробити спокусливі фото.

Боже, а що це блищить на Пхукет? А це я! Я – золото, – підписала фотографію у золотистому купальнику-боді Нікітюк.

Леся Нікітюк відпочиває у Таїланді
Леся Нікітюк відпочиває у Таїланді / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Але, зважаючи на все, на шанувальників чекають ще багато сексі-фото Лесі в пляжних образах. В Instastories навіть запереживала, що не встигне показати все вбрання за відпустку.

Скріншот – instagram.com/lesia_nikituk

А щоб постать у відвертих образах завжди була підтягнутою та стрункою, навіть на відпочинку Леся не забуває про тренування. Телеведуча вирушила займатися спортом у спокусливому світловідбиваючому вбранні.

Скріншот – instagram.com/lesia_nikituk

А щоб відпустка вдалася і Лесю зайвий раз не турбували, вона вирішила закрити свій профіль у Instagram. Тому тепер фото телеведучої можуть бачити лише підписані фанати.

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Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк знову опинилася в центрі скандалу з колегою з цеху Олексієм Дурнєвим, який порівняв телеведучу з героїней із серіалу "Емілі в Парижі".

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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