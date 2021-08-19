Леся Нікітюк поставила на місце Льошу Дурнєва, який жорстко пожартував над її ростом: відео

Леся Никитюк відповіла на образи з боку Льоші Дурнєва / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/aleksey_durnev
Олексій Дурнєв в своєму шоу, розмовляючи про Лесю Никитюк, яка недавно покаталася на САПі, в який раз здивувався її зросту.
183 см! Вибачте, це тільки на залізниці працювати. Красиві жінки ж всі невисокі! – зазначив Дурнєв.
Реакція Лесі не змусила на себе чекати. В Instagram вона написала все, що думає про Дурнєва і записала йому відео з відповіддю. У ролику ведуча згадала інших високих жінок українського шоу-бізнесу: Олю Полякову, Машу Єфросиніну та Катю Осадчу.
Дорогі друзі, я думала, ми давним-давно живемо в толерантному суспільстві, якому не з руки ображати людей через вагу, зріст, колір шкіри! Але серед нас, на жаль, є людина, яка в своїх відео не називає моє ім'я, закриває моє обличчя... Але зараз він перейшов усі межі. Опущуся на секунду до твого рівня гумору і скажу так, щоб тобі було зрозуміло: ти зі своїм зростом бачив тільки пілотку провідниці! – написала Леся.
(Щоб переглянути всі відео, гортайте публікацію праворуч)
Шанувальники Лесі підтримали її в коментарях:
- Гідна відповідь.
- Леся Іванівна – ікона!
- Лесю, браво!
- Ви маєте рацію, він занадто багато собі дозволяє.
Зазначимо, що Олексій Дурнєв не вперше потрапляє в скандал через свої різкі висловлювання. Наприклад, недавно він образив Машу Єфросиніну, назвавши її "зіркою з минулого".
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