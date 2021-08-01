Леся Нікітюк в купальнику стала на САП і блиснула ідеальною фігурою (фото)

Телеведуча весело провела час на сапі. Пасивному відпочинку навіть у таку спеку вона зажадала активність і взяла в руки весло

Леся Никитюк в купальнику стала на СПА / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк, яка раніше зачарувала гарячої фігурою в бікіні, на сторінці в Instagram показала, як любить відпочивати, підписавши знімки коротко: "На чілє".

Стати на САП вона вирішила в одному з парків відпочинку, розташованого під Києвом. Ніякого спортивного одягу – тільки купальник і козирьок.

На одному знімку Леся демонструє свої довгі ноги, а на другому – сідниці. Підписники це, звичайно, не могли не помітити і написали їй в коментарях багато приємних слів:

Дівчина з веслом – сучасна версія, річна в купальнику.

Ось це ноги.

Фігурка ідеальна, ніжки бомба!

Вау!

Леся, ти неповторна!

Довідка: САП (SUP) – Standup paddleboarding, в перекладі означає стоячий серфінг. Тобто людина встає на дошку, бере в руки весло і ковзає по воді. Класичне використання на дошці – стоячи в повний зріст, але можна і сидячи, як це робила Леся Нікітюк.

Instagram вже давно став майданчиком для заробітку. Рекламу купують у багатьох українських зірок, в тому числі у дружини Віктора Павлика – Катерини Репяховой, Маші Полякової ... А Анатолій Анатоліч за один тільки рекламний пост в соцмережі бере близько 20 тисяч гривень.

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