Леся Нікітюк в купальнику стала на САП і блиснула ідеальною фігурою (фото)

Леся Никитюк в купальнику стала на СПА / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк, яка раніше зачарувала гарячої фігурою в бікіні, на сторінці в Instagram показала, як любить відпочивати, підписавши знімки коротко: "На чілє".
Стати на САП вона вирішила в одному з парків відпочинку, розташованого під Києвом. Ніякого спортивного одягу – тільки купальник і козирьок.
На одному знімку Леся демонструє свої довгі ноги, а на другому – сідниці. Підписники це, звичайно, не могли не помітити і написали їй в коментарях багато приємних слів:
- Дівчина з веслом – сучасна версія, річна в купальнику.
- Ось це ноги.
- Фігурка ідеальна, ніжки бомба!
- Вау!
- Леся, ти неповторна!
Довідка: САП (SUP) – Standup paddleboarding, в перекладі означає стоячий серфінг. Тобто людина встає на дошку, бере в руки весло і ковзає по воді. Класичне використання на дошці – стоячи в повний зріст, але можна і сидячи, як це робила Леся Нікітюк.
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Instagram вже давно став майданчиком для заробітку. Рекламу купують у багатьох українських зірок, в тому числі у дружини Віктора Павлика – Катерини Репяховой, Маші Полякової ... А Анатолій Анатоліч за один тільки рекламний пост в соцмережі бере близько 20 тисяч гривень.
Дивіться в сюжеті, скільки в Instagram заробляють популярні блогери:
Раніше Леся Нікітюк ефектно влізла в червоний латексний костюм, як у Кім Кардашян.
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