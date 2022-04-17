Лідер гурту O.Torvald Женя Галич вступив до лав ЗСУ

Женя Галич вступив до ЗСУ / Фото: instagram.com/jenia_galich

Дедалі більше українських артистів змінили свій рід діяльності та пішли захищати Україну в лавах ЗСУ чи тероборони. Слідом за Дизелем з групи Green Grey зброю в руки взяв Женя Галич.

Фронтмен гурту O.Torvald став одним з бійців Збройних сил України. Про це стало відомо після публікації на офіційній сторінці групи Instagram.

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Женя приєднався до лав ЗСУ. Женя, надавай там оркам по зубах! – підтримали музиканта його колеги.

Фото – instagram.com/otorvald

На своїй сторінці Галич поділився відео у військовій формі, у якому попросив у шанувальників та волонтерів знайти комплекти літньої форми для його підрозділу.

До цього фронтмен гурту O.Torvald і сам займався волонтерською діяльністю та допомагав знайти все необхідне для українських захисників.

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Весь цей час я намагався чинити саме так, бути корисним. Використовувати зв'язки, навички, знайомства, медійність. Не завжди виходило, але дещо давало позитивні результати. Завдяки тому, що мене оточують нереальні люди, які готові боротися на всіх фронтах – ми купували, доставляли, перевозили людей, розселяли, переводили через кордон, завантажувалися, збирали гроші, і так по колу, – написав Галич у своєму акаунті.

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