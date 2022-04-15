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Дизель із Green Grey вступив до лав ЗСУ: "Бачу себе корисним зі зброєю в руках"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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15 квітня, 21:09
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Артист упевнений, що зараз він потрібніший на фронті. Музикант підписав контракт із батальйоном "Мрія"!
Артист прийняв сміливе та важливе рішення
Артист прийняв сміливе та важливе рішення / Фото: facebook.com/diezel.greengrey

З моменту російського вторгнення в Україну до лав ЗСУ та тероборони вступило багато українських артистів. Серед них лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк, танцюрист Назар Грабар, фронтмен "Антітіла" Тарас Тополя, Фагот із ТНМК, лідер "ТіК" Віктор Бронюк, танцюрист та хореограф Дмитро Дікусар та багато інших. Наразі цей список українських героїв поповнився ще одним знаменитим учасником.

Дизель із культового українського гурту Green Grey вступив до лав ЗСУ. На своїй сторінці у Facebook він розповів про своє рішення допомогти давати відсіч російським окупантам зі зброєю в руках:

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Ясно одне – швидко все не закінчиться. А значить, потрібні будуть сили на ротацію наших хлопців та сил знадобиться чимало! Бачу себе корисним зі зброєю в руках. Вчора підписав контракт із Батальйоном "Мрія". Будемо служити. Слава Україні!!

фото зі сторінки Дизеля у Facebook

Друзі та шанувальники респектують Дизелю за важливе рішення у такий непростий для України момент.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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