Лілія Ребрик зізналася, коли вперше відчула себе незалежною

Лілія Ребрик розповіла про свою незалежність / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Зараз Лілія Ребрик – щаслива дружина і мама двох доньок, яка нещодавно позувала в мокрому бікіні, демонструючи струнку фігуру в Болгарії. Але в далекому 2007-му вона ще була незаміжньою. І саме тоді ведуча програми "Ранок з Україною" зважилася взяти свій перший кредит на квартиру:

Мені було 26 років. Пам'ятаю очі тата, шанованої людини, майора тоді ще міліції, в яких був страх, коли я йому про це розповіла. Але це було моє рішення, моя ініціатива, моя ідея. Я сказала, що хочу працювати на своє житло, а не платити комусь в кишеню.

Ведуча зызнаэться, що це була перша залежність від банку, але незалежність внутрішня, дорослість, відповідальність, яка повністю на тобі.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Хоча кредит був і чималий, Лілії вдалося виплатити його раніше терміну. Телезірка каже – він мотивував її працювати і заробляти ще більше:

Першою людиною, який дізналась, що я виплатила кредит, був Андрій (Андрій Дикий, на той момент ще не чоловік Лілії – ред.) Ми тоді якраз танцювали разом. Я була така рада – прийшла на репетицію і розповіла йому, а він порадів за мене.

Нагадаємо, в масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" глядачі каналу "Україна" побачать вражаючі виступи таких зірок, як:

VERKA SERDUCHKA,

Олі Полякової,

Олега Винника,

NK,

Наталі Могилевської,

MONATIK,

Макса Барських,

Ірини Білик,

Артема Пивоварова,

TAYANNA,

Павла Зіброва,

Руслани,

ALEKSEEV,

Анастасії Приходько,

Олі Цибульської,

SLAVA KAMINSKA,

Арсена Мірзояна,

Lida Lee,

груп DZIDZIO,

KAZKA,

"ВВ",

"Беz обмеження",

Go A,

KADNAY.

Дивіться грандіозне шоу "З Днем народження, Україно!" 24 серпня о 17:40 в ефірі каналу "Україна".

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