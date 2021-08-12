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Лілія Ребрик зізналася, коли вперше відчула себе незалежною

Ганна Ковпак
12 серпня, 16:01
Ведуча грандіозного концерту "З Днем народження, Україно!" на каналі "Україна", розповіла, як в 26 років зважилася взяти великий кредит на квартиру і зуміла виплатити його раніше терміну

Лілія Ребрик розповіла про свою незалежність / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Зараз Лілія Ребрик – щаслива дружина і мама двох доньок, яка нещодавно позувала в мокрому бікіні, демонструючи струнку фігуру в Болгарії. Але в далекому 2007-му вона ще була незаміжньою. І саме тоді ведуча програми "Ранок з Україною" зважилася взяти свій перший кредит на квартиру:

Мені було 26 років. Пам'ятаю очі тата, шанованої людини, майора тоді ще міліції, в яких був страх, коли я йому про це розповіла. Але це було моє рішення, моя ініціатива, моя ідея. Я сказала, що хочу працювати на своє житло, а не платити комусь в кишеню.

Ведуча зызнаэться, що це була перша залежність від банку, але незалежність внутрішня, дорослість, відповідальність, яка повністю на тобі.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Хоча кредит був і чималий, Лілії вдалося виплатити його раніше терміну. Телезірка каже – він мотивував її працювати і заробляти ще більше:

Першою людиною, який дізналась, що я виплатила кредит, був Андрій (Андрій Дикий, на той момент ще не чоловік Лілії – ред.) Ми тоді якраз танцювали разом. Я була така рада – прийшла на репетицію і розповіла йому, а він порадів за мене.

Нагадаємо, в масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" глядачі каналу "Україна" побачать вражаючі виступи таких зірок, як:

  • VERKA SERDUCHKA,
  • Олі Полякової,
  • Олега Винника,
  • NK,
  • Наталі Могилевської,
  • MONATIK,
  • Макса Барських,
  • Ірини Білик,
  • Артема Пивоварова,
  • TAYANNA,
  • Павла Зіброва,
  • Руслани,
  • ALEKSEEV,
  • Анастасії Приходько,
  • Олі Цибульської,
  • SLAVA KAMINSKA,
  • Арсена Мірзояна,
  • Lida Lee,
  • груп DZIDZIO,
  • KAZKA,
  • "ВВ",
  • "Беz обмеження",
  • Go A,
  • KADNAY.

Дивіться грандіозне шоу "З Днем народження, Україно!" 24 серпня о 17:40 в ефірі каналу "Україна".

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