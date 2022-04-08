Лілія Ребрик із доньками переспівали головний хіт весни: "Перемога скоро"

Лілія Ребрик з доньками перепели "Ой у лузі червона калина" / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Кожному українському батькові чи матері дуже боляче, що їхнім дітям довелося дізнатися та побачити, що таке війна. Лілії Ребрик, як і більшості батьків, довелося пояснювати своїм донькам , чому їм довелося їхати зі свого будинку Телеведуча намагається підбадьорювати 9-річну Діану та 3-річну Поліну та вірить, що незабаром Україна переможе.

Разом із доньками Лілія Ребрик заспівала народну пісню "Ой у лузі червона калина", яка вже стала символом українського спротиву.

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Телеведуча в Instagram зазначила, що цей складний час лише діти мотивують її посміхатися та надихають заспівати. Вона зізналася, що через війну не може жити звичайним життям, наприклад, послухати музику чи подивитися фільм.

Казки дітям розповідаю. І вірю разом з ними… І мрію… І планую… А значить життя триває… І перемога скоро! І мир… Треба трішечки зачекати … І "ми нашу славну Україну розвеселимо!!!"

Нагадаємо, Pink Floyd та Андрій Хливнюк випустили спільну пісню "Hey Hey Rise Up". В основу треку лягла українська пісня "Ой у лузі червона калина".

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