Приховувати неможливо: Лілія Ребрик поділилася, як і що казати дітям про війну

Ведуча виховує двох доньок. Одна з дівчаток уже знає, що таке зброя та війна

Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Мільйони українських дітей уже два тижні живуть у сховищах, а багато хто покинув рідні будинки. Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" та акторка Лілія Ребрик розповіла, як пояснила дітям, що зараз відбувається у нашій країні.

Кожному українському батьку чи матері невимовно боляче, що їхнім дітям довелося дізнатися і побачити, що таке війна. Але мовчати і вдавати перед малюками, що все гаразд, просто неможливо.

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Лілія Ребрик із чоловіком виховують двох доньок / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Тому Лілія Ребрик говорить зі своїми доньками – і 9-річною Діаною, і 3-річною Поліною – про те, через що зараз проходить наша країна.

Зі старшою Діаною я говорю напряму – вона вже знає у своєму віці, що таке зброя, що таке війна. Їй я пояснила, що на нас напала Росія, що її "лідер" просто не може зупинитися і мріє перемогти у своїй безглуздій війні. І пояснюю Діані, що цього ні за що не станеться, що наша армія міцна і саме їй ми вдячні, що це вона так завзято нас боронить, – зазначила Лілія Ребрик. – Поліні пояснити важче – вона занадто маленька. Але і їй я розповіла, що безглузда божевільна людина вирішила розв’язати з нами війну.

Обом донькам Лілія обіцяє, що вони обов’язково повернуться додому. Бо по-іншому й бути не може – Україна неодмінно переможе!

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Тим часом зірка "Зачарованих" Шеннен Доерті знову закликала підтримати Україну, щоб про війну не забули.

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