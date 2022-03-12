Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Все про Кіма

Ургант залишив РФ

Емілія з нами

Де Лорак?

Скічко-краш

Бузова у шоці
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Приховувати неможливо: Лілія Ребрик поділилася, як і що казати дітям про війну

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 березня, 17:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ведуча виховує двох доньок. Одна з дівчаток уже знає, що таке зброя та війна
Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну
Лілія Ребрик розповіла, як говорить з доньками про війну / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Мільйони українських дітей уже два тижні живуть у сховищах, а багато хто покинув рідні будинки. Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" та акторка Лілія Ребрик розповіла, як пояснила дітям, що зараз відбувається у нашій країні.

Кожному українському батьку чи матері невимовно боляче, що їхнім дітям довелося дізнатися і побачити, що таке війна. Але мовчати і вдавати перед малюками, що все гаразд, просто неможливо.

Реклама

Лілія Ребрик із чоловіком виховують двох доньок
Лілія Ребрик із чоловіком виховують двох доньок / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Тому Лілія Ребрик говорить зі своїми доньками – і 9-річною Діаною, і 3-річною Поліною – про те, через що зараз проходить наша країна.

Зі старшою Діаною я говорю напряму – вона вже знає у своєму віці, що таке зброя, що таке війна. Їй я пояснила, що на нас напала Росія, що її "лідер" просто не може зупинитися і мріє перемогти у своїй безглуздій війні. І пояснюю Діані, що цього ні за що не станеться, що наша армія міцна і саме їй ми вдячні, що це вона так завзято нас боронить, – зазначила Лілія Ребрик. – Поліні пояснити важче – вона занадто маленька. Але і їй я розповіла, що безглузда божевільна людина вирішила розв’язати з нами війну.

Обом донькам Лілія обіцяє, що вони обов’язково повернуться додому. Бо по-іншому й бути не може – Україна неодмінно переможе!

Реклама

Тим часом зірка "Зачарованих" Шеннен Доерті знову закликала підтримати Україну, щоб про війну не забули.

Не забувайте, що вся найсвіжіша інформація є у нашому telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Солдат Олександр Лук'янович під час бою знешкодив близько 30 одиниць військової техніки супротивника, у тому числі кілька танків. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Лейтенант Євген Пальченко - командир танкового взводу - проявив неймовірну сміливість та військову кмітливість, прикриваючи вихід своєї бригади з оточення, чим врятував життя багатьом побратимам. При цьому зумів вибратися з-під шаленого вогню живим. Став одним з наймолодших Героїв України, отримавши “Золоту Зірку” за особисту мужність. Йому лише 23.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти