Лілія Ребрик разом з доньками під піаніно заспівала пісню "Ой у лузі червона калина" (відео)

Лілія Ребрик переспівала разом з дітьми патріотичну пісню / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведуча програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик тепер багато часу проводить з доньками – 9-річною Діаною та 3-річною Поліною. Ведуча говорить зі своїми дітьми про війну і підбадьорює їх.

А щоб потішити українців і хоч трішки підняти їм настрій, Лілія Ребрик з дівчатками співає народну пісню "Ой у лузі червона калина". Цього разу тріо виконало композицію під фортепіано.

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В Instagram телеведуча зізналась, що ця пісня їй з доньками найбільше сподобався з воєнних пісень.

Вдосконалюємось. Спочатку просто співали, а тепер ще й мама Ліля згадала, як на піаніно в дитинстві грала! До речі, "концерт" даємо просто в моїй домашній студії: спочатку ефір "Ранку з Україною", а потім усі разом за музику! З воєнної тематики "Ой у лузі" нам більше всього лягла на душу, – поділилась Ребрик.

Зазначимо, що пісня здобула неабияку популярність не лише в Україні, а й у всьому світі. І все завдяки гурту Pink Floyd та Андрію Хливнюку.