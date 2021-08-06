Лобода купила будинок у моря в Європі: Мене там ніхто не знає

Співачка здійснила свою мрію і придбала нерухомість в мальовничому місці, але де воно знаходиться – не розповідає

Світлана Лобода зізналася, що купила власний будинок на березі моря / Фото: instagram.com/lobodaofficial

LOBODA, яка анонсувала концерт в Одесі, останні два роки має власну нерухомість у моря.

Два роки тому здійснилася моя мрія. Я придбала будинок в європейському місті, на березі моря. І тепер, прокидаючись щоранку, ми з дочками говоримо "Спасибі!", тому що ми дихаємо морським повітрям, навколо нас пальми і приємні люди, які не впізнають мене, – поділилася LOBODA в ефірі телеканалу "Україна".

Світлана Лобода зі своєю молодшою донькою Тільдою / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Співачка додала, що хоча карантин і пандемія негативно вплинули на роботу артистів і всієї індустрії, вона знаходить в цьому плюси – у неї багато часу для сім'ї.

Через те, що під час карантину ми набагато менше працюємо, я досить багато часу проводжу з дітками. Минулого року вони нарешті зрозуміли, що таке справжня мама, яка ходить з ними в зоопарки і на прогулянки. У нас з’явилась чудова традиція гуляти вздовж набережної – вони катаються на самокатах, ми багато гуляємо, а близько десятої вечора приходимо втомлені та натреновані додому, – розповіла Світлана Лобода.

Нагадаємо, нещодавно LOBODA вперше за довгий час відвідала Україну. У Києві разом з Аланом Бадоєвим вони знімали відео на новий трек Allo, Світлана також побувала на кількох радіостанціях і прийшла в гості на телеканал "Україна".

Як проходили зйомки LOBODA – Allo, дивіться у відео:

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