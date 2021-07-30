Моя рідна Україно, я скучила: Лобода офіційно анонсувала концерт в Одесі

Сольний концерт Лободи відбудеться в Україні вперше за чотири роки. Артистка запросила своїх шанувальників в Одесу, опублікувавши пост в Instagram. Артистка пообіцяла шанувальникам, що їх чекає безліч сюрпризів.
Моя рідна Україно! Я так скучила! Шалено рада анонсувати довгоочікуваний концерт в Одесі, який відбудеться 14 серпня в Ibiza Beach Club. Обіцяю, вас чекає грандіозний вечір з жаркими танцями, улюбленими хітами і, звичайно, прем'єрами. Ми готуємо безліч сюрпризів – уперше представлю моїм улюбленим одеситам наш новий трек ALLO! А головне ... але про це трохи пізніше. Слідкуйте за новинами. Як же ми чекаємо цю зустріч! – написала Світлана.
У коментарях до публікації шанувальники Світлани залишили сотні повідомлень про те, що вони чекають не дочекаються її виступу:
- Чекаємо, звичайно!
- Любимо і чекаємо!
- Чекаємо! Успіхів, всіх благ!
Зазначимо, що Світлана Лобода вже кілька років виступає і в Україні (на приватних заходах), і в Росії – на концертах, отримуючи при цьому російські музичні премії. Така сама історія і у її колеги – української співачки Ані Лорак, яка теж в серпні місяці виступить в Одесі.
Раніше концерт в Одесі анонсував репер Баст, який цього літа вже виступав в Україні.
Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон 2020" – дивіться про це відеосюжет: