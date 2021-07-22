Лобода про концерт в Одесі: Буду співати для моїх коханих українців

Артистка вперше за чотири роки дасть сольний концерт в Україні. Багато шанувальників Лободи чекали цього моменту, поки співачка активно гастролювала Росією

Світлана Лобода вперше прокоментувала свій майбутнє виступ в Україні / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Про свій майбутній концерт Лобода розповіла в ефірі однієї з українських радіостанцій. За словами артистки, вона рада буде виступити перед своїми українським шанувальниками.

14 серпня, в клубі Ibiza, у мене відбудеться перший за чотири роки сольний концерт в Україні. Зазвичай я приїжджала просто з корпоративами – на дні народження та весілля, а зараз я буду співати сольно для моїх коханих українців, – сказала Лобода.

Зазначимо, що Світлана Лобода вже кілька років виступає і в Україні (на приватних заходах), і в Росії – на концертах, отримуючи при цьому російські музичні премії.

Така сама історія і у її колеги – української співачки Ані Лорак, яка теж цього року, в серпні, виступить в тому ж клубі в Одесі.

Раніше концерт в Одесі анонсував репер Баста, який цього літа вже виступав в Україні.

Зазначимо, що Світлана Лобода часто постить в Instagram фото з яскравим макіяжем, однак серед знімків можна знайти кадри і без макіяжу, адже зараз в світі популярний тренд на природну красу. Наприклад, нещодавно на вулицях Києва з'явилися чесні портрети українок без ретуші та макіяжу.

Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон 2020" – дивіться про це відеосюжет: