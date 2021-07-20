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Скандальний репер Баста знову приїде в Україну: як на це реагує публіка

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
20 липня, 13:40
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Багато шанувальників Басти в Україні шалено раді його приїзду. Артист виступить в Одесі – фанати чекають на Басту і в інших містах України. Але є і ті, хто незадоволений приїздом репера
Репер Баста знову відвідає Україну з концертом
Репер Баста знову відвідає Україну з концертом / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Не так давно репер Баста викликав багато обурення у деяких українців – репер, який відвідував окупований Крим, в червні приїжджав до Києва і Одеси. На цей раз артист знову виступить в Одесі – 8 серпня концерт артиста відбудеться в клубі Ibiza Beach Club.

Незважаючи на те, що реперу Басті скасували заборону на в'їзд в Україну, деякі активісти досі проти того, щоб артист давав концерти в Києві, Одесі та інших містах країни.

Проте, шанувальникам репера все одно – вони не звертають увагу на факт того, що Баста раніше підтримав російську агресію і незаконну окупацію Кримського пів острова. Крім Одеси, репера активно запрошують в інші міста України – Харків і Дніпро.

Скріншот: Instagram

В Instagram під публікацією про концерт Басти в Одесі деякі користувачі соцмереж називають артиста "кримнашистом" і обурюються стосовно його виступів в Україні.

Ні "кримнашістамі", – пише користувач по ніком arte_stri4ka.

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Інший користувач процитував одну з пісень Басти, додавши "Міхалич, шкода, ти таким став": "За життя багато спокуси, можливість бути приголубленим владою. Стати безхребетною мерзотою, співати на святах кислої солянки".

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що перший концерт Басти в Києві відбувся 25 червня. Другий – наступного дня, 26 червня. Обидва рази біля клубу, де виступав артист, збиралися активісти з плакатами з написами "Баста – Русня" і "Баста – путінська шістка". Зазначимо, що раніше репер відвідував окупований Крим.

Дивіться відео про те, як активісти намагалися зірвати концерт Басти в Києві:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Маша, вибачте, ми з вами контрактів жодних не підписували. В якийсь момент мені було цікаво дати вам інтерв'ю, потім,в якийсь момент могло стати нецікаво, потім мені знову може стати цікаво. Я не вам підігрую, я собі підігрую. Треба мені - я буду це робити, не треба - не буду.

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