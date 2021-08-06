Лобода пояснила, чому вирішила записати пісню українською: Сталося чудо

Співачка зізнається, що їй постійно надсилають різні композиції, та вона довго не могла обрати подібний до її стилю трек

Світлана Лобода розповіла про свою нову україномовну пісню / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода, яка раніше опублікувала кадри зі знімального майданчика mood-video на пісню Allo в Києві, вирішила заспівати українською не просто так.

Довгий час вона хотіла попрацювати з ізраїльським режисером INDY HAIT (зняв відео для Тіни Кароль та LATEXFAUNA), але не мала для цього відповідної пісні.

Одного разу співачці прислали композицію українською і вона зрозуміла, що це те, на що вона так довго чекала.

Місяць тому сталося диво – мені прислали українську пісню, вона була приголомшлива. Плюс до всього, ця пісня – моєї енергії. І я через тиждень вже організувала зйомки відеокліпу, – поділилася LOBODA в ефірі телеканалу "Україна".

Світлана Лобода в студії "Ранку з Україною" / Фото: instagram.com/lobodaofficial

За її словами, прем'єра україномовного треку і кліпу, які Лобода називає "приголомшливим і унікальним арт-проектом", відбудеться 13 серпня.

Світлана Лобода також розповіла, де вона зараз живе. Разом зі своїми дочками артистка проводить час у власному будинку в європейському місті, назва якого тримає в таємниці. Співачці подобається, що там її ніхто не знає і це дозволяє насолодитися відпочинком з дітьми.

Дивіться інтерв'ю LOBODA в ефірі "Ранку з Україною":

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