Лобода объяснила, почему решила записать песню на украинском: Случилось чудо

Певица признается, что ей постоянно присылают разные композиции, но она долго не могла выбрать подходящий к ее стилю трек

Светлана Лобода рассказала о своей новой украиноязычной песне / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода, которая ранее опубликовала кадры со съемочной площадки mood-video на песню Allo в Киеве, решила запеть на украинском не просто так.

Долгое время она хотела поработать с израильским режиссером INDY HAIT (снял видео для Тины Кароль и LATEXFAUNA), но не имела для этого подходящей песни.

Однажды певице прислали композицию на украинском и она поняла, что это то, чего она так долго ждала.

Месяц назад случилось чудо – мне прислали украинскую песню, она была потрясающая. Плюс ко всему, эта песня – моей энергии. И я через неделю уже организовала съемки видеоклипа, – поделилась LOBODA в эфире телеканала "Украина".

Светлана Лобода в студии "Ранку з Україною" / Фото: instagram.com/lobodaofficial

По ее словам, премьера украиноязычного трека и клипа, которые Лобода называет "потрясающим и уникальным арт-проектом", состоится 13 августа.

Светлана Лобода также рассказала, где она сейчас живет. Вместе со своими дочками артистка проводит время в собственном доме в европейском городе, название которого держит в тайне. Певице нравится, что там ее никто не знает и это позволяет насладиться отдыхом с детьми.

Смотрите интервью LOBODA в эфире "Ранку з Україною":

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