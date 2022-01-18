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Копія мами, тільки з кучерями! Наталі Портман із сином потрапила в об'єктив папараці

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 січня, 17:19
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Побачити фото акторки разом з дітьми у Мережі – це неабияка рідкість. Зірка "Леона" старано приховує особисте життя, а сина та доньку взагалі воліє не показувати
Папараці спіймали Наталі Портман разом з 10-річним сином Алефом.
Папараці спіймали Наталі Портман разом з 10-річним сином Алефом. / Фото: wonderwall, natalieportman.actress

Усім іноді цікаво зазирнути за лаштунки життя зірок-батьків та побачити, як ж вони живуть з дітлахами. Наприклад, співачка Шакіра сама іноді хизується, як проводить час з синами, а от Наталі Портман навпаки – "охороняє" від публіки материнське життя.

Та все ж днями папараці вдалось спіймати кінозірку разом з її 10-річним сином Алефом в Лос-Анджелесі. Наталі Портман саме забирала хлопчика із дому його друга, у якого він гостював.

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Наталі Портман спіймали папараці в буденному житті.
Наталі Портман спіймали папараці в буденному житті. / Фото: wonderwall

Фани звикли бачити акторку на червоних доріжках у ефектних та стильних образах, проте у повсякденному житті вона носить доволі просте та зручне вбрання.

Наталі Портман забирала сина від друга.
Наталі Портман забирала сина від друга. / Фото: wonderwall

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Як видно на знімках, Наталі Портман була у вільному блактиному світшот, простих джинсах та рожевих кросівках. Вона несла величеньку спортивну сумку. Волосся зірка зібрала в пучок і вирішила відмовитись тимчасово від мейку.

Водночас зірковий спадкоємець одягнув синю футболку, блакитні шорти та чорні кросівки.

Корисувачі Мережі одразу ж зазначили, що хлопчик чим далі дорослішає, тим більше стає схожим на матусю. Однак, на відміну від Портам, у Алефа є пишні кучері, які він, ймовірно, успадкував від свого батька Бенжамена Мільп'є.

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Що відомо про особисте життя зірки

Наталі зустріла майбутнього чоловіка, балетного танцюриста, єврея французького походження під час зйомок фільму "Чорний лебідь", у 2009 році.

Акторка з чоловіком.
Акторка з чоловіком. / Фото: Getty Images

У 2010 році Наталі побралася з Бенжаменом. Вже через рік у них народився первісток – син Алеф Мільп'є-Портман.

4 серпня 2012 року Портман і Мільп'є одружилися. А вже у 2017 році у них народилася донька Амалія.

У 2020 парочка відзначала 10 річницю їхнього роману. Тоді ж акторка зізнавалась, що все ще обожнює свого чоловіка.

Втім, вже торік з'явилися чутки, мов у стосунках пари виникли проблеми. Така, Наталі неочікуваон видалила з акаунта у Instagram усі фото з чоловіком. А пізніше вона засвітилася в компанії незнаймоця.

Раніше миле відео з синами опублікував Монатік. Хлопчики танцювали під трек свого зіркового тата.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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