Лобода ближче показала саме ту голу сукню з Жари (фото)

LOBODA одягла сукню з оголеними грудьми / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Прозора і блискуча сукня-кольчуга, у якій Лобода пройшлася червоною доріжкою і вийшла на сцену – один з фаворитів публіки цього літа. Вбрання з металевими вставками на грудях і вирізами на стегнах закохав у себе публіку.
Світлана Лобода опублікувала в Instastories кілька палких кадрів в цьому луці, щоб можна було ближче розглянути деталі. Дивимося і насолоджуємося.
Образ Лобода доповнила масивними прикрасами смарагдового кольору і туфлями на високих підборах. Богиня, не інакше!
Лобода вперше за довгий час виступить в Україні
Нещодавно Світлана Лобода відвідала студію "Ранку з Україною", де розповіла, що готує для своїх слухачів пісню українською. Це сталося одразу після того, як артистка анонсувала концерт в Україні – вона виступить в серпні в одеському клубі Ibiza.
До того ж, LOBODA зізналася, що купила власний будинок в Європі, для живе разом зі своєю сім'єю. Локацію співачка не розсекретила, зазначивши, що там її ніхто не знає, а це дозволяє спокійно жити, відпочивати і приділяти час дітям.
Чому Світлана Лобода зірвала свій виступ на "Золотому грамофоні-2020", дивіться у відео:
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