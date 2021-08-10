Лобода поближе показала то самое голое платье с Жары (фото)

LOBODA надела платье с обнаженной грудью / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Прозрачное и блестящее платье-кольчуга, в котором Лобода прошлась по красной дорожке и вышла на сцену – один из фаворитов публики этим летом. Пленяющий наряд с металлическими вставками на груди и вырезами на бедрах влюбил в себя публику.

Светлана Лобода опубликовала в Instastories несколько горячих кадров в этом луке, чтобы можно было поближе рассмотреть детали. Смотрим и наслаждаемся.

Светлана Лобода в платье с обнаженной грудью / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

LOBODA на фестивале Жара / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

Образ Лобода дополнила массивными украшениями изумрудного цвета и туфлями на высоких каблуках. Богиня, не иначе!

Певица Светлана Лобода / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

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LOBODA / Фото: nstagram.com/stories/lobodaofficial

Лобода впервые за долгое время выступит в Украине

Недавно Светлана Лобода посетила студию "Ранку з Україною", где рассказала, что готовит для своих слушателей песню на украинском языке. Это произошло сразу после того, как артистка анонсировала концерт в Украине – она выступит в августе в одесском клубе Ibiza.

Кроме того, LOBODA призналась, что купила собственный дом в Европе, для живет вместе со своей семьей. Локацию певица не рассекретила, отметив, что там ее никто не знает, а это позволяет спокойно жить, отдыхать и уделять время детям.

Почему Светлана Лобода сорвала свое выступление на "Золотом граммофоне-2020", смотрите в видео:

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