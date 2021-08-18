Лобода запропонувала Jah Khalib заспівати дуетом, але його дружина проти

Дружина Jah Khalib не хоче, щоб він співав зі Світланою Лободою / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/jahkhalib

Причину за якою дружина артиста не хоче, щоб він співав зі Світланою, Jah Khalib не уточнює. Однак і остаточне рішення він сам поки не прийняв, пише "СтарХит".

Зі мною вийшла на зв'язок Лобода, вона хоче зробити дует. Але дружина проти, каже – не хотіла б, щоб я співав зі Світланою. Остаточне рішення поки не прийняв, але було б прикольно, – повідомив виконавець.

Jah Khalib / Фото: instagram.com/jahkhalib

Також Бахтіяр пояснив, чому не завжди погоджується на колаборації з іншими артистами. Нещодавно він планував співпрацю групою A' Studio, але не вийшло.

Просто не написалась пісня. Творчість – не той продукт, який можна вис*ати. Все це повинно пройти через тебе. Зробити го*няну пісню за шаблоном – можу, але не хочу. Потрібно, щоб композиція була пережита, щоб все пазли зійшлися, – заявив Jah Khalib в YouTube-шоу "Треба обговорити" з Лаурою Джугелія.

До речі, Jah Khlaib дуже любить Україну. Артист кілька разів приїжджав до Києва з концертами. Раніше він також записав спільну композицію з українською співачкою кримсько-татарського походження Джамалою.

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