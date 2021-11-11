Лободу в образі брюнетки порівняли із Шер. Вони схожі? (голосування)

Світлану Лободу порівняли зі співачкою Шер / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/cher/

Світлана Лобода, яка нещодавно дала відверте інтерв'ю, вирішила трохи поностальгувати. Співачка показала кадр із кліпу на пісню Instadrama.

Я дуже люблю образ із цього відео, ви пам'ятаєте звідки він? – поцікавилася артистка у підписників в Instagram.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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У коментарях відзначились не лише шанувальники співачки, а і її друзі. Дизайнер Бічолла просто поставив смайл, а співачка Лоліта Мілявська зізналася, що й брюнеткою любить Лободу.

Скріншот: Instagram

Багато підписників почали писати, що у цьому образі Світлана Лобода нагадує їм співачку Шер.

"На Шер така схожа".

"Шер".

"Дуже схожа на Шер".

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот:Instagram

Ми вирішили порівняти декілька фото.

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Світлана Лобода та Шер / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/cher/

Світлана Лобода та Шер / Фото: instagram.com/cher/

Світлана Лобода та Шер схожі? Так, дуже Щось є Ні

Дивіться інтерв'ю Світлани Лободи, в якому вона вперше відповіла на популярні питання про своє життя:

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