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Лободу в образе брюнетки сравнили с Шер. Они похожи? (голосование)

Элина Пелешенко
11 ноября, 08:53
Светлана Лобода опубликовала кадр из одного клипа на свою песню, в котором снялась с темными волосами

Светлану Лободу сравнили с певицей Шер / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/cher/

Светлана Лобода, которая недавно дала откровенное интервью, решила немного поностальгировать. Певица показала кадр из клипа на песню Instadrama.

Я очень люблю образ из этого видео, вы помните откуда он? – поинтересовалась артистка у подписчиков в Instagram.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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В комментариях отметились не только поклонники певицы, но и ее друзья. Дизайнер Бичолла просто поставил смайл, а певица Лолита Милявская призналась, что и брюнеткой любит Лободу.

Скриншот: Instagram

Многие подписчики стали писать, что в этом образе Светлана Лобода напоминает им певицу Шер.

  • "На Шер так похожа"
  • "Шер"
  • "Очень похожа на Шер"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот:Instagram

Мы решили сравнить несколько фото.

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Светлана Лобода и Шер / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/cher/

Светлана Лобода и Шер / Фото: instagram.com/cher/

Светлана Лобода и Шер похожи?

Смотрите интервью Светланы Лободы, в котором она впервые ответила на популярные вопросы о своей жизни:

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